LOS 10 EVENTOS DESTACADOS DE VIETNAM EN 2025 SELECCIONADOS POR LA VNA

Vietnam experimentó numerosos hitos significativos en 2025, que reflejan claramente la profunda transformación del país en casi todos los ámbitos, desde la construcción del Partido y la reestructura organizativa hasta el desarrollo socioeconómico. A continuación, les presentamos 10 eventos destacados del país en 2025, seleccionados por la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).

1. Racionalización del sistema político se logra con 5 años de antelación

La racionalización del sistema político redujo el 34,9% de los organismos subordinados a nivel central, el 100% de los comités de asuntos partidistas, el 46% de las unidades administrativas a nivel provincial y el 66,9% de las unidades administrativas a nivel comunal, cumpliendo así los objetivos concernientes de conformidad con la Resolución n.º 18-NQ/TW del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XII mandato, 5 años antes de lo previsto. Desde el 1 de julio, las 34 provincias y ciudades comenzaron a operar bajo un modelo de gobierno local de dos niveles (eliminando el nivel de distrito). Esta “revolución organizativa” amplió un nuevo espacio de desarrollo, pasando gradualmente de un modelo de gestión a uno de servicio, creación y centrado en la ciudadanía.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, pronuncia un discurso en la reunión sobre la racionalización del sistema político. Foto: Thong Nhat/VNA

2. El Partido define la autodeterminación estratégica en la nueva era

El borrador del Informe Político a presentar al XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam enfatiza el objetivo de alcanzar la "autodeterminación estratégica", una visión que prioriza la capacidad del país para planificar, liderar y moldear proactivamente su propio desarrollo en un mundo de cambios impredecibles. Por primera vez, se integraron en un solo documento el Informe Político, el Informe sobre la Situación Socioeconómica y el Informe sobre el balance de la labor de construcción partidista, recibiendo una participación ciudadana sin precedentes con casi 14 millones de comentarios adicionales aportados in situ y a través de la plataforma digital VNeID tras la retroalimentación de las organizaciones y miembros del Partido. En el año, las asambleas partidistas a todos los niveles para el período 2025-2030 se completaron antes del tiempo previsto. Por primera vez, todos los secretarios de los Comités partidistas y presidentes de los Comités Populares de provincias y ciudades no son residentes locales.

Vista general de la conferencia para contribuir con opiniones a los borradores de documentos del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista en Laos. Foto: Xuan Tu/VNA 3. Fomento del patriotismo y la aspiración de desarrollo nacional

El desfile y la marcha conmemorativos del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional el 2 de septiembre, así como del 50.º aniversario de la liberación del Sur y la reunificación nacional, se organizaron con solemnidad y a gran escala, difundiendo un espíritu de orgullo nacional e inspirando el desarrollo nacional. Junto con las celebraciones, se efectuaron una serie de conciertos nacionales como "La Patria en nuestros corazones" y "Orgulloso de ser vietnamita", y la película épica histórica de drama bélico "Lluvia Roja" alcanzó una recaudación récord de más de 26,5 millones de dólares. Esto impulsó la implementación de la Estrategia para el Desarrollo de las Industrias Culturales de Vietnam hasta 2030, con visión hasta 2045.

Una carroza con el emblema nacional de la República Socialista de Vietnam en el desfile conmemorativo por el 80.º aniversario del Día Nacional. Foto: VNA

4. Desastres naturales graves y sin precedentes en la historia

Durante el año, se registraron 21 tifones y depresiones tropicales, la mayor cantidad reportada hasta la fecha. Del total, se incluyen 5 tifones de rápida propagación y gran intensidad, acompañados de tormentas eléctricas, tornados, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Esto incrementó la frecuencia de las grandes inundaciones y causó más de 400 muertos y desaparecidos, y pérdidas económicas de alrededor de 3,8 mil millones de dólares, equivalentes a hasta el 0,8% del Producto Interno Bruto. En particular, se registraron datos alarmantes como las fuertes lluvias e inundaciones en la provincia de Thai Nguyen; graves inundaciones y deslizamientos de tierra en las regiones Centro-Sur y Altiplanicie Occidental; las precipitaciones en el pico Bach Ma (Hue) que alcanzaron los 1740 milímetros en 24 horas; y niveles de mareas en Ciudad Ho Chi Minh, Can Tho y Ca Mau que superaron niveles históricos.

El primer ministro Pham Minh Chinh lideró personalmente las operaciones de rescate y recuperación tras las inundaciones que han afectado ampliamente en el barrio de Phan Dinh Phung, provincia de Thai Nguyen. Foto: Duong Giang - VNA

5. Implementación de resoluciones estratégicas para un desarrollo nacional rápido y sostenible

El Buró Político emitió resoluciones estratégicas en áreas clave, identificando fuertes impulsores para el desarrollo nacional, con el pueblo como centro y sujeto; la ciencia y la tecnología como el avance importante; la economía estatal como líder y orientador; y la economía privada como elemento central.

Con un espíritu coherente, desde la voluntad política del Partido hasta el marco legal y las acciones de gestión del Estado, en el décimo período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XV Legislatura se aprobaron 51 leyes y 8 resoluciones, lo que representa casi el 30% del total de documentos jurídicos normativos de todo el mandato. El Gobierno adoptó numerosos programas de acción y documentos rectores para la implementación de las leyes, creando un marco legal para impulsar el desarrollo rápido y sostenible del país.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, interviene en una conferencia nacional para la implementación de resoluciones estratégicas del Buró Político. Foto: Thong Nhat – VNA

6. Vietnam destaca en el crecimiento económico de Asia

Vietnam logró un crecimiento económico notable en 2025, con un Producto Interno Bruto que se prevé crezca un 8% y una inflación controlada por debajo del 4%. La inversión extranjera directa alcanzó los 24 mil millones de USD, el nivel más alto en los últimos cinco años, a pesar de los desafíos globales, incluidos los conflictos geopolíticos, la guerra comercial mundial y los desastres naturales. El Gobierno ha renovado los motores de crecimiento tradicionales y promovido nuevas áreas como la economía digital, la economía verde y la economía creativa, elevando la productividad, competitividad y resiliencia de la economía.

Se prevé que en 2025 el sector exportador de productos del mar de Vietnam alcance los 9 200 millones de dólares estadounidenses, con una sólida recuperación en los primeros meses del año y potencial de crecimiento en nuevos mercados como la ASEAN, Japón, Canadá y los países del CPTPP. Foto: VNA

7. Convención de Hanoi: Un marco legal global contra el crimen cibernético

Entre el 25 y el 26 de octubre, Hanoi fue sede de la firma y la Cumbre de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia (Convención de Hanoi), con la participación de más de 2.500 delegados de 119 países y territorios. Este evento marcó la primera vez que Vietnam alberga la rúbrica de un tratado multilateral global. En la ceremonia de apertura, 72 países firmaron el convenio, lo que sentó las bases para que este instrumento entre en vigor rápidamente, proporcionando un marco común para prevenir, investigar y sancionar los delitos cibernéticos a nivel global.

El presidente de Vietnam, Luong Cuong, y el secretario general de ONU, António Guterres, junto a los jefes de delegación participantes en la ceremonia de apertura para la firma de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ciberdelincuencia. Foto: VNA

8. Meta cumplida: erradicación de viviendas precarias en todo el país

Hasta finales de agosto, la campaña "Todo el país unido para erradicar viviendas precarias" logró eliminar 334.234 casas en malas condiciones, completando el objetivo cinco años y cuatro meses antes de lo previsto en la Resolución 42-NQ/TW del Comité Central del Partido. Este esfuerzo ejemplifica un "proyecto nacional especial", reflejando la unidad del pueblo y del Partido en un gesto de profundo valor humano.

Tras las fuertes lluvias e inundaciones en el Centro y la Altiplanicie Occidental del país, se lanzó el 30 de noviembre la "Campaña Quang Trung" para reconstruir y reparar viviendas afectadas por el desastre.

Militares del puesto fronterizo de Huoi Luong colaboran activamente con las autoridades locales, organizaciones e individuos para eliminar casas precarias en la comuna. Foto: Thong Thien/VNP

9. Vietnam supera los 3.500 km de autopistas

Para finales del mandato del XIII Congreso Nacional del Partido, Vietnam logró completar 3.513 km de autopistas, superando la meta de 3.000 km para finales de 2025. Este avance coloca al país en camino de alcanzar los 5.000 km de autopistas para 2030. También se completaron 1.700 km de carreteras costeras, gracias a la acción decidida del Gobierno central y la colaboración de autoridades locales y contratistas, que trabajaron incansablemente bajo condiciones extremas.

El primer ministro Pham Minh Chinh entrega Certificados de Reconocimiento a colectivos e individuos que lograron resultados sobresalientes durante la intensa campaña de emulación destinada a finalizar tres mil km de autopistas en 500 días y noches. Foto: Duong Giang - VNA

10. El centenario del periodismo revolucionario vietnamita

En 2025, Vietnam celebra los 100 años del periodismo revolucionario (1925-2025). A lo largo de este tiempo, los periodistas vietnamitas han jugado un papel crucial en la batalla ideológica y cultural, contribuyendo significativamente a la lucha por la independencia y reunificación nacional, y a la construcción y defensa del país. Hoy, el periodismo se ha adaptado rápidamente al entorno digital, renovando su enfoque y aprovechando la tecnología para seguir siendo una herramienta vital para la construcción de confianza pública y el fomento del desarrollo.

El secretario general del PCV, To Lam, ex secretario general del PCV Nong Duc Manh, presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man, y otros delegados visitan el espacio de exposición de la VNA en eremonia para conmemorar el centenario del Día de la Prensa Revolucionaria del país indochino. (21 de junio de 1925). Foto: Thong Nhat/VNA

La reciente aprobación de la Ley de Prensa (enmendada) abre nuevas perspectivas para el periodismo en la era digital./.