Líderes del Partido y del Estado rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh y a los Mártires con motivo del Tet

Una delegación de altos dirigentes del Partido, el Estado y diversas organizaciones políticas de Vietnam rindió tributo al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo en Hanoi. Foto: An Dang - VNA

En ocasión del Tet (Año Nuevo Lunar) 2026, una delegación de altos dirigentes del Partido, el Estado y diversas organizaciones políticas de Vietnam rindió tributo esta mañana al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo en Hanoi.

En este acto, los delegados colocaron ofrendas florales y expresaron su profundo agradecimiento por la inmensa contribución del líder revolucionario en la lucha por la independencia y la unificación del país.

La delegación estuvo encabezada por el secretario general del Partido Comunista, To Lam; el presidente de la República, Luong Cuong; el primer ministro Pham Minh Chinh; el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man; y el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu, entre otros miembros del Gobierno y dirigentes del Partido.

Asimismo, participaron exlíderes como el exsecretario general Nong Duc Manh y los expresidentes de la Asamblea Nacional, Nguyen Sinh Hung y Nguyen Thi Kim Ngan.

La ofrenda floral de la delegación llevaba la inscripción "Eterna gratitud al gran Presidente Ho Chi Minh", como un reconocimiento a su extraordinaria contribución en la lucha por la liberación nacional y la construcción de un Vietnam independiente y reunificado.

Una delegación de líderes del Partido y del Estado deposita una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes y Mártires. Foto: Tuan Anh - VNA

Tras este acto, la delegación se dirigió al Monumento a los Héroes y Mártires en la calle Bac Son de Hanoi, donde rindieron homenaje a los valientes patriotas que sacrificaron sus vidas por la independencia y la libertad de la nación.

Ese mismo día, otras delegaciones, como la de la Comisión Militar Central y el Ministerio de Defensa, la del Comité del Partido de la Policía Popular, la del Comité del Partido de Hanoi y otras autoridades, también participaron en la ceremonia de homenaje, tanto al Presidente Ho Chi Minh como a los Héroes y Mártires.

Además, los dirigentes del Partido y del Estado, junto con los exlíderes, visitaron el Cementerio Mai Dich de Hanoi, donde rindieron homenaje a los revolucionarios caídos./.