Líder partidista visita la ciudad de Hue afectada por las inundaciones

Hue, Vietnam (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, visitó hoy la ciudad central de Hue y entregó obsequios a los residentes que han sido gravemente afectados por las recientes inundaciones.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, entrega regalos al pueblo de Hue. (Fuente: VNA)

Ocho de las 40 comunas y barrios de Hue siguen inundados, con niveles de agua que varían entre 0,3 y 0,5 metros, y aún más profundos en algunas zonas. Según las estadísticas preliminares locales, más de 5.900 viviendas permanecen anegadas. Las áreas más afectadas incluyen las comunas de Quang Dien y Phong Dien, así como los barrios de Hoa Chau y Phu Ho.

En Quang Dien, el secretario general To Lam ofreció palabras de aliento a las familias de la aldea de Khuong Pho Dong, que había quedado aislada por las recientes crecidas. Instó a los pobladores a mantener la resiliencia y a esforzarse por restablecer pronto la vida normal.



El dirigente destacó que el Partido, el Estado, las organizaciones y el pueblo de todo el país han mostrado su solidaridad con la región central y, en particular, con la ciudad de Hue, brindando asistencia oportuna a las comunidades afectadas por las inundaciones.



Añadió que las fuerzas locales están trabajando para superar las consecuencias de los desastres, garantizar la seguridad pública y asegurarse de que ningún residente quede aislado ni sin recibir ayuda a tiempo.



En nombre del liderazgo del Partido y del Estado, el líder partidista entregó 100 mil millones de dongs (unos 3,8 millones de dólares) y 200 toneladas de arroz en apoyo al Comité del Partido, las autoridades y los habitantes de la ciudad de Hue.



En la comuna de Quang Dien, el dirigente también distribuyó 45 obsequios a los hogares gravemente afectados por las inundaciones.



Con motivo de esta visita, Nguyen Thi Thu Ha, vicepresidenta y secretaria general del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, entregó una ayuda de 20 mil millones de dongs (760 mil dólares) a los residentes de Hue. /.