Líder partidista vietnamita recibe a la embajadora de Camboya

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, recibió el 14 de enero a Chea Kimtha, embajadora de Camboya, quien termina su mandato en el país.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, recibe a Chea Kimtha, embajadora de Camboya. Foto: Thong Nhat - VNA



Durante la recepción, To Lam felicitó a Camboya por los importantes logros alcanzados y expresó su confianza en que el país continuará manteniendo la paz, la estabilidad y un desarrollo próspero.



El Secretario General mostró su satisfacción ante el desarrollo fructífero de las relaciones Vietnam–Camboya en todos los ámbitos, subrayando que en un contexto mundial marcado por numerosas incertidumbres e imprevisibilidades, Vietnam continuará haciendo todo lo posible por el desarrollo de los nexos bilaterales, así como de la cooperación entre Vietnam, Camboya y Laos, considerándolo una opción estratégica.

Propuso que ambos países aceleren la conexión de infraestructuras y el desarrollo de la infraestructura comercial fronteriza, con el fin de que el comercio bilateral alcance pronto los 20 mil millones de dólares, según el objetivo establecido.



Las dos partes deben impulsar la cooperación comercial, especialmente en productos como el arroz, el anacardo y el caucho, para promover la industria de procesamiento y las exportaciones e importaciones, dijo, y al mismo tiempo pidió a Camboya que facilite aún más las actividades de inversión y negocios de las empresas vietnamitas en su territorio.



También enfatizó la importancia de seguir fortaleciendo la confianza política y la cooperación en defensa y seguridad, contribuyendo así al mantenimiento de la paz y la estabilidad de ambos países y de la región.



Al valorar el afecto y las contribuciones positivas de la embajadora Chea Kimtha y de la Embajada de Camboya en el impulso de la cooperación entre los órganos del Partido y del Estado, los ministerios, sectores y localidades, así como en la promoción de los intercambios entre los pueblos de ambos países, el Secretario General expresó su confianza en que, al regresar a Camboya, la diplomática conservará siempre hermosos recuerdos del país y del pueblo vietnamita y seguirá contribuyendo activamente a preservar y fortalecer las relaciones bilaterales.



Por su parte, Chea Kimtha apreció la política de reforma y racionalización del aparato administrativo de Vietnam, y expresó su confianza en que el XIV Congreso Nacional del Partido será un éxito y que Vietnam alcanzará con éxito sus dos objetivos centenarios.



En esta ocasión, To Lam propuso que ambas partes continúen coordinándose en los trabajos de delimitación, demarcación y gestión de la frontera terrestre; agradeció y solicitó a Camboya que siga prestando atención y creando condiciones favorables en materia de estatus jurídico, incluida la concesión de la nacionalidad, para que las personas de origen vietnamita puedan estabilizar su vida, contribuir activamente al desarrollo de Camboya y fortalecer la amistad entre ambos países./.