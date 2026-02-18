Líder partidista vietnamita parte hacia EE.UU. para asistir al Consejo de Paz para Gaza

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, partió hoy de Hanoi para participar en la reunión inaugural del Consejo de Paz para Gaza, que se celebrará del 18 al 20 de febrero en Washington, Estados Unidos.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam. (Foto: VNA)

El viaje del líder partidista vietnamita responde a una invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien es presidente fundador del Consejo de Paz para Gaza.Le acompañan en esta visita de trabajo el general Phan Van Giang, miembro del Buró Político y ministro de Defensa; el general Luong Tam Quang, miembro del Buró Político y ministro de Seguridad Pública; Nguyen Duy Ngoc, miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido de Hanoi; Le Hoai Trung, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores; Pham Gia Tuc, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Oficina; entre otros altos funcionarios.La participación del máximo dirigente vietnamita refleja el respaldo y la disposición de Vietnam a sumarse a los esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional en favor de la paz y el desarrollo. Asimismo, constituye una concreción de los compromisos de cooperación en asuntos internacionales en el marco de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos./.