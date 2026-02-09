Líder partidista urge a Ciudad Ho Chi Minh a seguir liderando crecimiento e innovación

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) Con motivo del Año Nuevo Lunar 2026, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y una delegación del Comité Central de esta fuerza política visitaron y felicitaron por el año nuevo al Comité partidista, a las autoridades y al pueblo de Ciudad Ho Chi Minh, con conexión en línea a 168 comunas y barrios de la urbe.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y delegados. (Fuente: VNA)

Durante la visita, el líder partidista expresó su satisfacción por reunirse con los dirigentes y la población de la ciudad que lleva el nombre del Presidente Ho Chi Minh, centro dinámico de economía, cultura, ciencia, tecnología, innovación e integración internacional, y una zona estratégica de especial importancia para el país.



En nombre del Partido y del Estado, transmitió sus mejores deseos a los actuales y exdirigentes, veteranos revolucionarios, Madres Heroicas de Vietnam, Héroes de las Fuerzas Armadas Populares, Héroes del Trabajo, familias beneficiarias de políticas sociales y a todos los compatriotas de la ciudad.



Al elogiar los logros alcanzados en los últimos años, To Lam subrayó que, en 2025 —último año del mandato del XIII Congreso Nacional del Partido—, pese a un contexto internacional complejo y cambiante, Ciudad Ho Chi Minh mantuvo su dinamismo, creatividad y espíritu solidario, logrando resultados significativos gracias al liderazgo del Partido, la gestión flexible de las autoridades y el acompañamiento de la comunidad empresarial y la población.



El Secretario General destacó que 2026 tiene un significado especial para la ciudad, al conmemorarse los 50 años de llevar el nombre del Presidente Ho Chi Minh (1976-2026) y los 115 años desde la partida del Tío Ho desde el puerto de Nha Rong en busca del camino para salvar al país (1911-2026). Señaló que estos hitos refuerzan la responsabilidad histórica y el compromiso de la ciudad en la nueva etapa de desarrollo.

Asimismo, afirmó que la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido en los próximos años será decisiva para cumplir los objetivos estratégicos del país. En este proceso, Ciudad Ho Chi Minh debe seguir afianzando su papel pionero y de locomotora, asumiendo tareas difíciles y liderando el crecimiento, la innovación y la integración nacional.



Instó al Comité del Partido de la urbe a aplicar de manera integral y eficaz las resoluciones del Partido, concretándolas en programas de acción con metas, responsabilidades y plazos claros, y a organizar con éxito las elecciones de la XVI Asamblea Nacional y de los Consejos Populares a todos los niveles, garantizando la democracia y el respeto a la ley.



El dirigente también pidió continuar racionalizando el aparato administrativo, fortalecer el contingente de cuadros, promover la ciencia, la tecnología y la transformación digital, y crear condiciones para que los funcionarios actúen con iniciativa y responsabilidad por el bien común.



Además, exhortó a centrarse en eliminar los principales cuellos de botella, impulsar reformas institucionales, mejorar la infraestructura y los recursos humanos, renovar el modelo de crecimiento y aprovechar eficazmente los mecanismos y políticas especiales, con el fin de formar centros financieros, logísticos y de innovación de alcance regional e internacional.



Mencionó la importancia de reforzar la construcción y rectificación del Partido, intensificar la lucha contra la corrupción y las prácticas negativas, fortalecer la supervisión y mantener la disciplina.



Al mismo tiempo, pidió mejorar el trabajo de movilización popular, situar al pueblo en el centro del desarrollo y tomar su bienestar y felicidad como medida del éxito de la gestión pública.



Sostuvo su confianza en que, con su tradición de unidad, dinamismo y creatividad, Ciudad Ho Chi Minh continuará promoviendo su papel de motor del desarrollo nacional, con el espíritu de “Por todo el país, junto con todo el país”, contribuyendo al cumplimiento exitoso de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.



Con motivo del Año Nuevo Lunar, To Lam entregó obsequios al Comité partidista y a representantes destacados de familias beneficiarias de políticas sociales y personas con méritos en la metrópolis./.