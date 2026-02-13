Líder partidista rinde homenaje al difunto premier Pham Van Dong en 120.º aniversario de su natalicio

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, rinde homenaje al difunto premier Pham Van Dong. Foto: Thong Nhat – VNA

En el marco de las celebraciones por el Año Nuevo Lunar 2026 y con motivo del 120.º aniversario del natalicio del ex primer ministro Pham Van Dong (1 de marzo de 1906), el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, ofreció hoy incienso en su memoria y visitó a su familia en Hanoi.



Durante la ceremonia, el máximo dirigente partidista destacó las significativas contribuciones de Pham Van Dong a la causa revolucionaria vietnamita, al considerarlo uno de los líderes clave del país y un discípulo excelente del Presidente Ho Chi Minh. Subrayó su papel en la lucha por la independencia nacional, así como en la construcción y defensa del Estado vietnamita.

Asimismo, resaltó su legado como dirigente político, figura cultural y diplomático de prestigio internacional, reconocido por su dedicación y compromiso con el desarrollo del país.





El secretario general To Lam y la familia del difunto premier Pham Van Dong. Foto: Thong Nhat – VNA

Pham Van Dong dedicó 75 años de actividad continua a la revolución vietnamita, dijo, y agregó que a lo largo de su trayectoria, mantuvo una firme confianza en el futuro de la nación y en el éxito de la causa socialista.



En la visita, To Lam también transmitió sus felicitaciones de Año Nuevo a los familiares del ex primer ministro, deseándoles salud y prosperidad con motivo del Tet 2026./.