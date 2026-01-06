Líder partidista pide al Parlamento de Vietnam renovar su enfoque legislativo para el desarrollo del país

Hanoi, (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, destacó la necesidad de que la Asamblea Nacional (Parlamento) continúe renovando su enfoque legislativo, con el fin de guiar y fomentar el desarrollo del país, al intervenir hoy en un acto solemne por el 80.º aniversario de las primeras elecciones generales (6 de enero de 1946-2026).

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, en el acto. (Foto: VNA)

En su discurso, el líder partidista reiteró que este aniversario no solo es una oportunidad para rememorar un evento histórico fundamental, sino también para reflexionar sobre el camino recorrido por la democracia revolucionaria en Vietnam.

También subrayó la importancia de rendir homenaje a las generaciones pasadas que pusieron las bases del poder popular y reafirmó el compromiso del Partido y el pueblo de seguir adelante con la renovación y el desarrollo del país.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, recordó en su discurso los 80 años de historia gloriosa de la institución, destacando su papel clave en la protección y el desarrollo de Vietnam. Varios representantes de diferentes períodos del Parlamento expresaron su orgullo y confianza en el futuro del órgano legislativo.

Señaló que el Parlamento de Vietnam ha crecido y madurado a lo largo de los 80 años transcurridos desde 1946, con 15 legislaturas que han consolidado su posición como un pilar fundamental en la construcción y fortalecimiento del Estado de Derecho socialista.

Subrayó, además, que el Parlamento ha sido clave en la renovación del pensamiento legislativo, destacando la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso legislativo, lo que ha contribuido a crear un marco legal coherente y transparente.

Afirmó que un Parlamento fuerte, decidido e inteligente es crucial para lograr la meta de transformar a Vietnam en una nación desarrollada, poderosa y próspera para el año 2045.

También instó al Parlamento a reforzar la supervisión y mejorar la calidad de las interpelaciones y la supervisión de la legislación, considerándolas no solo como una herramienta de control, sino también como un medio esencial para impulsar el progreso nacional.

Al concluir su discurso, To Lam expresó su confianza en los representantes del Parlamento, y destacó que espera que los diputados de la próxima legislatura, la XVI, sigan con la tradición de 80 años del Parlamento, destacándose por su inteligencia, valentía y compromiso con el bienestar nacional.

En respuesta, Tran Thanh Man agradeció las directrices del secretario general y reafirmó el compromiso del Parlamento de aprovechar las lecciones de las generaciones anteriores para seguir avanzando y responder con eficacia a las necesidades de Vietnam en el futuro./.