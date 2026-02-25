Líder partidista destaca economía estatal y cultura como pilares del desarrollo en nueva etapa
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, subrayó que la economía estatal debe ocupar verdaderamente “las cumbres estratégicas de mando” de la economía, desempeñar el papel rector y convertirse en un “pilar nacional” en la nueva era.
La conferencia nacional para estudiar, difundir y poner en práctica las resoluciones del Buró Político. Foto: VNA
El Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) organizó hoy la conferencia nacional para estudiar, difundir y poner en práctica las Resoluciones del Buró Político relacionadas con el perfeccionamiento de la economía estatal y el desarrollo de la cultura nacional.
El evento se celebró de manera presencial, conectado en línea con 27 mil 284 puntos, y transmitido en directo por las canales de televisión y radio, así como en diversas plataformas digitales.
La economía estatal debe convertirse en el “pilar nacional” en la nueva era
Al intervenir en la conferencia, el secretario general del PCV, To Lam, señaló que las resoluciones No. 79-NQ/TW y No. 80-NQ/TW constituyen un complemento a las grandes decisiones estratégicas del Partido, elaboradas a partir de una profunda síntesis de la práctica y del desarrollo del pensamiento teórico, en el contexto de la entrada del país en una nueva etapa de desarrollo.
Dijo que su objetivo es responder simultáneamente a dos exigencias fundamentales: fortalecer la “fuerza interna material” y consolidar la “fuerza interna espiritual”; ratificar la determinación de construir una economía independiente, autosuficiente, dinámica y eficiente, vinculada profundamente al sistema internacional, y de construir una cultura vietnamita avanzada, imbuida de identidad nacional.
To Lam subrayó que la economía estatal debe ocupar verdaderamente “las cumbres estratégicas de mando” de la economía, desempeñar el papel rector y convertirse en un “pilar nacional” en la nueva era.
Consideró que la economía estatal debe realizar aportes de carácter decisivo a la capacidad de autonomía nacional, garantizar la estabilidad y permitir intervenciones oportunas ante la aparición de riesgos sistémicos.
Por ello, en la nueva etapa, el Secretario General exigió que la economía estatal se concrete en cinco “pilares”:
Primero, pilar de seguridad y soberanía económicas. La economía estatal debe poseer y dominar las “arterias vitales” y la “columna vertebral” del país: energía, infraestructuras estratégicas, finanzas y crédito, logística clave, datos y plataformas digitales esenciales, entre otros. Poseerlos no es para establecer monopolios, sino para garantizar la soberanía, evitar la dependencia, actuar con iniciativa ante las fluctuaciones y proteger los intereses nacionales en cualquier circunstancia, además de generar un efecto de arrastre para toda la economía.
Segundo, pilar de regulación, estabilidad y resiliencia. En un contexto de choques superpuestos como rupturas de cadenas de suministro, volatilidad de tasas de interés y tipos de cambio, guerras comerciales, desastres naturales y epidemias, la economía estatal debe estabilizar los mercados esenciales, garantizar servicios públicos básicos, sostener la inversión de base y mantener capacidades de reserva para responder a tiempo a riesgos sistémicos.
