Líder partidista de Vietnam visita al investigador Nguyen Dinh Tu por Año Nuevo Lunar

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Con motivo del Año Nuevo Lunar (Tet), el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, visitó y felicitó hoy al reconocido investigador Nguyen Dinh Tu (nacido en 1920), en el barrio de Binh Thanh, Ciudad Ho Chi Minh.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, visita y felicita el Año Nuevo al investigador Nguyen Dinh Tu, de 106 años, quien posee valiosas investigaciones sobre historia y cultura. (Foto: VNA)



Nguyen Dinh Tu es un reconocido investigador que ha realizado grandes contribuciones en la preservación y promoción de los valores de la cultura tradicional vietnamita.



Durante la visita, el líder partidista expresó su profundo respeto por las valiosas contribuciones de Dinh Tu en los campos de la investigación, recopilación y divulgación de la tradición para las nuevas generaciones.



Significó que el experto es un modelo ejemplar de trabajo y aprendizaje continuo, cuyas aportaciones han enriquecido la vida cultural y espiritual de la comunidad.

También informó que el Partido y el Estado siempre están atentos a la vida de los ancianos y han implementado políticas concretas para reconocer a aquellos que son ejemplos vivos de una vida activa y útil para la sociedad.



Por su parte, el investigador Nguyen Dinh Tu se mostró profundamente emocionado por la atención de los líderes del Partido y el Estado, y expresó su alegría al ver el rápido desarrollo del país.



Confió en que, bajo el liderazgo del Partido, Vietnam continuará avanzando y mejorando la vida de su pueblo.



Nguyen Dinh Tu es el autor de numerosos trabajos de investigación valiosos. Desde joven, ha publicado artículos en la prensa y ha mantenido una carrera de investigación a lo largo de su vida. Entre sus obras más destacadas se encuentran "Non nuoc Phu Yen" (Paisajes de Phu Yen), “Dia chi hanh chinh cac tinh Nam Ky thoi Phap thuoc (1859-1954) (Geografía administrativa de las provincias del sur durante el período colonial francés (1859-1954)), "Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859-1954)" (El régimen colonial francés en el sur de Vietnam (1859-1954), y "Gia Dinh - Sai Gon - Thanh pho Ho Chi Minh dam dai lich su (1698 - 2020)" (Gia Dinh - Saigón - Ciudad Ho Chi Minh: Una larga historia (1698-2020)./.



