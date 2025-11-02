Líder partidista de Vietnam recibe al secretario de Guerra de Estados Unidos

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, recibió hoy aquí al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, con motivo de su visita oficial al país.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. (Fuente: VNA)

To Lam dio la bienvenida a la visita de Pete Hegseth, efectuada en el contexto de la conmemoración del 30º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas y del 50º aniversario del fin de la guerra en Vietnam. Subrayó que esta visita tiene un significado especial, pues refleja el largo camino recorrido por ambos países para construir la actual Asociación Estratégica Integral bilateral, cada vez más confiable, sustantiva y sostenible.

En esta ocasión, el dirigente anfitrión transmitió sus saludos al presidente Donald Trump y extendió una invitación para que el mandatario y su esposa visiten pronto Vietnam.

Reafirmó que Vietnam persiste en su política exterior de independencia, autodeterminación, diversificación y multilateralización; defiende el derecho internacional y promueve el multilateralismo por la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo.

Vietnam considera a Estados Unidos uno de sus principales socios y desea seguir fortaleciendo la cooperación bilateral en todos los ámbitos, en beneficio de los pueblos de ambos países, enfatizó.

To Lam expresó su reconocimiento a los esfuerzos del presidente Donald Trump por promover la paz y resolver los conflictos en el mundo, y aseguró que Vietnam está dispuesto a desempeñar un papel activo y responsable como puente de paz en la búsqueda de soluciones a los asuntos regionales e internacionales.

Asimismo, valoró positivamente los resultados de las conversaciones entre el secretario Pete Hegseth y el ministro de Defensa vietnamita, Phan Van Giang, y destacó que la cooperación en defensa se ha convertido en uno de los pilares más importantes de las relaciones bilaterales.

Manifestó su deseo de que ambas partes sigan impulsando una cooperación sustantiva en defensa, sobre la base del respeto a la independencia, la soberanía y la integridad territorial, así como de los principios de política exterior y de defensa de Vietnam, contribuyendo a fortalecer la confianza estratégica y garantizar la paz y la estabilidad regional.

También pidió a Estados Unidos continuar apoyando y ampliando la cooperación con Vietnam en la superación de las secuelas de la guerra, incluidos los proyectos de descontaminación de dioxina, la remoción de minas y explosivos, la asistencia a personas con discapacidad y la búsqueda e identificación de restos de combatientes vietnamitas desaparecidos.

Estas actividades, afirmó, no solo tienen un profundo valor humanitario, sino que constituyen una base esencial para sanar las heridas del pasado, consolidar la buena voluntad y la confianza mutua, y abrir un futuro de cooperación duradera entre ambos países.

Por su parte, Pete Hegseth expresó su honor por visitar Vietnam, país que desempeña un papel cada vez más importante en la región del Indo-Pacífico. Transmitió los saludos del presidente Donald Trump al secretario general To Lam y destacó el liderazgo y prestigio del dirigente vietnamita en la orientación del desarrollo de las relaciones bilaterales.

En nombre del Gobierno estadounidense, expresó sus condolencias por las pérdidas ocasionadas por las recientes inundaciones en las provincias centrales de Vietnam.

Afirmó que Estados Unidos valora su Asociación Estratégica Integral con Vietnam y apoya un Vietnam fuerte, resiliente y próspero. Deseó fortalecer la cooperación estratégica tanto bilateral como regional, especialmente en los ámbitos de lucha contra el crimen transnacional, seguridad marítima, asistencia humanitaria, formación de oficiales, mantenimiento de la paz de la ONU y respuesta a desastres naturales.

También aseguró que Estados Unidos continuará apoyando a Vietnam en el fortalecimiento de sus capacidades, la modernización de su industria de defensa y la ampliación de los programas de formación de recursos humanos de alta calidad.

Reconoció los logros alcanzados en la cooperación para superar las secuelas de la guerra, incluidos los proyectos de descontaminación de dioxina en los aeropuertos de Bien Hoa y Da Nang, considerándolos ejemplos concretos del proceso de reconciliación y cooperación entre ambos países.

Afirmó que el Departamento de Guerra de Estados Unidos seguirá coordinando estrechamente con el Ministerio de Defensa de Vietnam para completar los proyectos en curso y ampliar la cooperación hacia nuevos ámbitos de interés común.

Ambas partes coincidieron en que el mantenimiento de los intercambios de alto nivel y el diálogo frecuente entre las instituciones de los dos países, especialmente entre los ministerios de Defensa y de Guerra, tiene gran importancia para consolidar la confianza y profundizar la Asociación Estratégica Integral Vietnam–Estados Unidos, contribuyendo a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo.

El concluir el encuentro, el secretario general To Lam instó a seguir fomentando el espíritu de cooperación sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y los beneficios compartidos, en aras del interés duradero de ambos pueblos.

Expresó su confianza en que, con la determinación de los dirigentes de ambos países, las relaciones Vietnam–Estados Unidos entrarán en una “nueva era de cooperación sustantiva y desarrollo sostenible”./.