Líder partidista de Vietnam inicia visita oficial a Finlandia

Helsinki (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, llegó la tarde del 20 de octubre (hora local) a Helsinki para dar inicio a una visita oficial a la República de Finlandia, por invitación del presidente anfitrión, Alexander Stubb.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y su esposa llegan a Helsinki el 20 de octubre por la noche, comenzando su visita oficial a Finlandia. Foto: Thong Nhat – VNA

La embajadora Pham Thi Thanh Binh, funcionarios y trabajadores de la Embajada de Vietnam en Finlandia reciben al secretario general del PCV, To Lam. Foto: Thong Nhat – VNA

La visita tiene lugar tras la conmemoración del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Finlandia (1973-2023), un hito que subraya el desarrollo sostenido de los lazos de amistad tradicional y cooperación multifacética entre ambas naciones.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Helsinki, el secretario general To Lam y su esposa fueron recibidos por el director de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, Mika Koskinen; el embajador finlandés en Vietnam, Pekka Juhani Voutilainen; así como por la embajadora de Hanoi en Helsinki, Pham Thi Thanh Binh, junto con funcionarios y personal de la Embajada vietnamita en el país nórdico.

Se trata de la visita de mayor nivel realizada por un dirigente vietnamita a Finlandia, lo que refleja la importancia que Vietnam concede a la profundización de sus relaciones bilaterales.

Está previsto que durante su estancia, ambas partes intercambien criterios sobre la orientación futura de la cooperación en áreas clave como economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología, innovación, educación y formación, medio ambiente y energías limpias; sectores en los que Finlandia cuenta con ventajas y que Vietnam considera prioritarios en su desarrollo./.