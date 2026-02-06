Líder partidista asiste al acto de construcción de la Escuela de Amistad Camboya–Vietnam

Phnom Penh (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el presidente del Senado de Camboya, Hun Sen, asistieron hoy al acto de inicio de la construcción de la Escuela de Amistad Camboya–Vietnam, como parte de las actividades en el marco de la visita de Estado del líder partidista vietnamita a este país.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el presidente del Senado de Camboya, Hun Sen, asisten al acto de inicio de la construcción de la Escuela de Amistad Camboya–Vietnam. (Foto: VNA)





Al intervenir en el acto, el gobernador de Phnom Penh, Khuong Sreng, expresó su sincero agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Vietnam, así como a la Embajada de Vietnam en Phnom Penh, por su coordinación y apoyo en la construcción de la Escuela de Amistad Camboya–Vietnam, una obra de gran importancia en la zona suburbana de la capital.



El proyecto se está llevando a cabo en el campus de la Escuela Primaria y Secundaria Samdech Techo Hun Sen Dangkor, en Phnom Penh. Este terreno fue utilizado anteriormente como base logística del ejército voluntario de Vietnam tras la liberación del 7 de enero de 1979, y posteriormente como centro educativo hasta la actualidad.

Con su profundo significado histórico vinculado al ejército voluntario de Vietnam y con el objetivo de preservar y fortalecer la sólida relación de amistad entre ambos países, bajo el lema “conectar a los jóvenes, conectar a las generaciones y conectar el futuro”, el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes de Camboya decidió cambiar el nombre del centro a Escuela de Amistad Camboya–Vietnam.



Actualmente, la Escuela cuenta con 11 edificios académicos, 54 aulas, 135 directivos y docentes, y alrededor de 6.000 estudiantes desde educación infantil hasta secundaria básica. Gracias al valioso apoyo del Gobierno y del pueblo de Vietnam, en el futuro próximo el centro será renovado y ampliado con numerosas infraestructuras clave para elevar sus estándares, modernizar el entorno educativo y aumentar su capacidad de admisión.



Las nuevas obras incluirán dos edificios multifuncionales de dos plantas, ocho edificios de tres plantas, con un total aproximado de 200 aulas, dos comedores y otras instalaciones complementarias. El período de construcción está previsto entre ocho y doce meses./.