Legisladores vietnamitas abordan tema de gestión y uso de recursos antiCOVID-19

Hanoi (VNA)- Los legisladores vietnamitas ofrecerán hoy opiniones sobre la movilización, la gestión y el uso de los recursos de servicio a la prevención y lucha contra la pandemia de la COVID-19 y la implementación de políticas y leyes sobre la salud de base y preventiva.



Según el informe dado a conocer en la reunión 22 del Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN), hasta el 31 de diciembre de 2022, se movilizaron más de 10 mil millones de dólares, incluidos ocho mil millones del presupuesto estatal, para la labor de combate contra la pandemia.



El fondo de vacunas logró recaudar 642 millones de dólares. Vietnam recibió una donación de casi 150 millones de dosis antiCOVID-19 por un valor de 1,02 mil millones de dólares.



Millones de voluntarios, especialmente trabajadores de salud y oficiales de las fuerzas armadas, participaron en la primera línea de combate. Mientras, los pobladores, empresas, el Gobierno y las organizaciones internacionales han contribuido con esfuerzos, dinero y materiales bajo muchas formas.



La gestión, uso, pago y liquidación de los recursos movilizados han cumplido los procesos y las políticas promulgadas.



En cuanto a la implementación de la política de la salud de base y preventiva, según los resultados de supervisión, hasta 2022, el 100 por ciento de los distritos disponen de un centro de servicios sanitarios, el 99,6 por ciento de comunas, distritos y pueblos cuenta con clínicas y el 71 por ciento de las aldeas registra la presencia de trabajadores de salud.



Para resolver las dificultades y obstáculos en la movilización, gestión y uso de recursos dedicados a la lucha contra la pandemia y el establecimiento de la red de salud de base, la delegación de supervisión propuso a la AN que promulgue una Resolución al respecto. En particular, sugiere permitir el pago y liquidación de los gastos y establecer bienes de propiedad de todo el pueblo relacionados con la prevención y el control de la COVID-19.



Además, recomendó construir un escenario general para responder a situaciones de emergencia y seguir implementando las soluciones sincrónicas adoptadas por la Asamblea Nacional y su Comité Permanente./.