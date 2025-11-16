Lanzan nuevo modelo de comercio bilateral entre Vietnam y EE.UU.

Washington (VNA) - La empresa tecnológica VIPTAM Group anunció recientemente una asociación estratégica a largo plazo con varias marcas internacionales, inaugurando un nuevo modelo para impulsar el comercio bilateral entre Vietnam y Estados Unidos a través de la plataforma de redes sociales multimedia VDONE Network.

La empresa tecnológica VIPTAM Group y la empresa de logística InLog presentaron su estrategia de cooperación a 10 años (2025–2035). (Foto: VNA)

Durante la ceremonia de firma celebrada en Washington la noche del 14 de noviembre (hora local), VIPTAM Group y la empresa de logística InLog presentaron su estrategia de cooperación a 10 años (2025–2035), con el objetivo de alcanzar un volumen de comercio bilateral de 50 mil millones de USD.

Para el período 2025–2026, se espera que el comercio bilateral alcance mil millones de USD, con 500 millones de USD en exportaciones de productos vietnamitas a Estados Unidos y 500 millones de USD en importaciones de productos estadounidenses a Vietnam.

El evento también marcó la firma del primer pedido de 100 millones de USD, sentando las bases para una estrategia comercial bilateral basada en los principios de equidad y transparencia. Asimismo, VDONE Network firmó acuerdos con varias marcas internacionales, preparándose para incorporar sus productos en el ecosistema de la plataforma.

En esta estrategia, VDONE Network se perfila como un puente central, fomentando el intercambio cultural y comercial directo entre ambos países, con la meta de alcanzar mil millones de usuarios en los próximos 10 años.

El modelo de cooperación se apoya en tres pilares: comercio minorista, logística y plataforma digital, donde VDONE conecta consumidores, InLog garantiza la cadena de suministro transfronteriza y los socios comerciales proveen los productos.

Nguyen Thanh Tuan, presidente y director general de VIPTAM Group, destacó que, a través de VDONE, los consumidores vietnamitas pueden adquirir productos estadounidenses y viceversa, contribuyendo a un modelo de comercio equilibrado entre ambos países.

Jeffrey Griffis, director general de InLog, indicó que los 100 millones de USD del primer pedido serán transportados a Vietnam antes de fin de año. Además, el modelo que combina redes sociales y comercio electrónico en VDONE aumentará la competitividad en el mercado vietnamita, con planes de expansión hacia Estados Unidos en el futuro./.