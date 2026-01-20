Lanza Prensa Latina columna sobre XIV Congreso partidista de Vietnam

El sitio web de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina de Cuba lanzó una sección especial titulada "El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam" (Fuente: VNA)

El sitio web de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina de Cuba lanzó una sección especial titulada "El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam", con el objetivo de difundir información oficial sobre este trascendental evento entre los lectores internacionales.



La sección publica artículos e imágenes sobre todos los acontecimientos del Congreso, afirmando que el Partido Comunista de Vietnam (PCV) está guiando a la nación hacia una nueva era de desarrollo por la paz, la independencia, la democracia, la prosperidad, la civilización y la felicidad.



En conversaciones con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias, el presidente de Prensa Latina, Jorge Legañoa Alonso, enfatizó que esta sección es un compromiso del medio, en el marco de la cooperación con la Agencia de Noticias de Vietnam, para dar a conocer el XIV Congreso Nacional del PCV a los amigos internacionales, especialmente en la región latinoamericana.



Según Legañoa Alonso, esta sección especial es un pequeño ejemplo, a través de los medios de comunicación, de los logros de la cooperación entre ambos países, los cuales comparten una voluntad política común, a pesar de la distancia geográfica y las diferencias lingüísticas.



En esta sección, los lectores encontrarán noticias e imágenes que documentan la agenda política del XIV Congreso Nacional del Partido, que tiene lugar en Hanoi del 19 al 25 de enero de 2026.



El XIV Congreso Nacional del PCV reviste una importancia histórica, ya que marca un punto de inflexión en el proceso de desarrollo del país y un momento para definir objetivos y rumbos para el desarrollo nacional en la nueva era, en un contexto internacional complejo./.