La IA ayuda a las empresas vietnamitas a conquistar mercados exigentes

Hanoi (VNA) - La Inteligencia Artificial (IA) está transformando las empresas vietnamitas, optimizando procesos, reduciendo costos y mejorando las oportunidades de exportación frente a una competencia global cada vez mayor.



SGF lanza oficialmente la plataforma de traducción Gen AI para apoyar las operaciones de exportación globales. (Foto: nhandan.vn)



Un ejemplo de este cambio es la Sociedad Anónima de Alimentos de Saigón (SGF), que recientemente adoptó una plataforma de traducción basada en IA Generativa (GenAI) de Cloud Kinetics (Singapur) para fortalecer sus actividades de exportación. Esta decisión es un paso clave en su transformación digital, permitiéndole mejorar el procesamiento de documentos para sus operaciones internacionales y garantizar el cumplimiento de normativas de manera más eficiente.



Le Quoc Hung, subdirector general de Saigon Food, destacó que la solución GenAI ha permitido que las exportaciones de la empresa sean más rápidas, precisas y eficientes.



La compañía maneja frecuentemente grandes volúmenes de documentos multilingües, especialmente con terminología técnica relacionada con alimentos, lo que antes hacía que la traducción manual fuera costosa, lenta y propensa a errores. Estos problemas generaban riesgos de no cumplir con las normativas internacionales de seguridad, afectando tanto la reputación de la empresa como sus exportaciones.



Ahora, la IA ha revolucionado su capacidad para conectar con clientes y procesar pedidos de forma más precisa. Si bien la IA se usaba tradicionalmente en sectores como banca y comercio minorista, hoy se está adoptando ampliamente en industrias de bienes de consumo, producción alimentaria y manufactura.



Según el informe de Deloitte “IA para empresas: Tendencias en la adopción de IA en APAC”, el 93 % de las empresas vietnamitas ya han implementado al menos una herramienta de IA, lo que refleja un alto grado de preparación para la innovación.



Además, un estudio de Amazon Web Services (AWS), publicado en septiembre de 2025, muestra que, en menos de un año, 170.000 empresas vietnamitas comenzaron a usar IA en sus operaciones.



El mercado de la IA en Vietnam alcanzó los 470 millones de dólares en 2022 y se proyecta que crezca hasta los 1.520 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual del 16 %, según Google.



El gobierno vietnamita también apoya esta adopción tecnológica mediante políticas de incentivos, lo que permite a las empresas integrar la IA en todas sus áreas operativas y mejorar su competitividad a nivel global./.