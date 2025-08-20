Jóvenes vietnamitas en Europa se reúnen en Hungría para impulsar integración y desarrollo

Budapest (VNA) Más de 120 jóvenes y estudiantes vietnamitas procedentes de 14 países europeos participaron en la 11.ª edición del Festival de la Juventud y Estudiantes Vietnamitas en Europa, que tuvo lugar en Budapest, Hungría, bajo el lema "Duna Camp: Memória".



Participantes en el Festival (Fuente: VNA)



El evento se realizó en conmemoración del 75.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Hungría, así como del Día Tradicional de los Estudiantes Vietnamitas.



El festival fue organizado por la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Hungría, con el respaldo de la Embajada de Hanoi en ese país. También contó con la presencia de representantes de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh, asociaciones vietnamitas en Hungría y la Unión de Asociaciones de Jóvenes y Estudiantes Vietnamitas en Europa.



Durante los tres días que duró el evento, los participantes disfrutaron de una variada programación que incluyó visitas a sitios históricos, actividades culturales, dinámicas grupales y debates sobre temas como la integración, el emprendimiento y la orientación profesional.



El embajador vietnamita en Hungría, Bui Le Thai, destacó que este festival representa un espacio significativo que refleja el espíritu patriótico y las aspiraciones de los jóvenes vietnamitas en Europa.



Subrayó además el papel fundamental de las nuevas generaciones en la promoción de la imagen de Vietnam y expresó su confianza en que encuentros como este contribuirán a formar una juventud intelectual, dinámica, valiente y comprometida con su país./.