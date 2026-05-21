Jóvenes dirigentes de Laos valoran orientación de desarrollo de Vietnam

Thongly Sisoulith, miembro del Comité Central del Partido y secretario del Comité Central de la Unión de Juventudes Revolucionarias Populares de Laos. Foto: Xuan Tu - VNA

Jóvenes dirigentes de Lao expresaron su admiración ante las ambiciosas metas económicas trazadas por el Partido Comunista de Vietnam (PCV) y ofrecieron sus perspectivas de cooperación entre las dos países en la nueva etapa.



Con motivo de la conferencia organizada por la Embajada de Vietnam en Laos para informar sobre los resultados del XIV Congreso del PCV y las elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Vientiane sostuvo entrevistas con Thongly Sisoulith, miembro del Comité Central del Partido y secretario del Comité Central de la Unión de Juventudes Revolucionarias Populares de Laos, así como con Daosavanh Kheuamixay, miembro suplente del Comité Central del Partido y subdirector de la Academia Nacional de Política y Administración de Laos.



Thongly Sisoulith afirmó que la conferencia reflejó claramente la tradición de solidaridad y los vínculos especiales entre los pueblos de Vietnam y Laos, desde la lucha por la liberación nacional hasta la actual etapa de construcción y desarrollo de ambos países. Según señaló, las generaciones anteriores de las dos naciones lucharon hombro con hombro bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam y del Partido Popular Revolucionario de Laos, creando un valioso legado que las nuevas generaciones deben preservar y promover.



Subrayó que, en el nuevo contexto internacional, los jóvenes de ambos países deben fortalecer la cooperación en ciencia, tecnología, cultura y educación tradicional, con el fin de que las nuevas generaciones comprendan más profundamente la gran amistad, la solidaridad especial y la cohesión estratégica entre Vietnam y Laos y la consideren un fundamento esencial para el desarrollo de ambas naciones.



Al evaluar los resultados del XIV Congreso del PCV, expresó su impresión ante los objetivos económicos planteados por el país, especialmente la meta de alcanzar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 10% anual y elevar el ingreso promedio per cápita a 8.500 dólares en los próximos cinco años.



Esto confirma la elevada capacidad de producción de Vietnam y su habilidad para integrarse regional e internacionalmente, dijo, y expresó su confianza en que esta orientación política y económica generará un impulso que llevará a Vietnam con rapidez y firmeza hacia el socialismo.



Asimismo, destacó que la proyección de imágenes y videos durante la conferencia permitió a los delegados laosianos apreciar con claridad el recorrido de desarrollo de Vietnam, desde los primeros días de la fundación del Partido bajo el liderazgo del Presidente Ho Chi Minh hasta convertirse en una nación moderna y desarrollada.



En la misma línea, el subdirector de la Academia Nacional de Política y Administración de Laos, Daosavanh Kheuamixay, valoró el contenido del Informe Político presentado en el XIV Congreso del Partido, en particular el concepto de “nueva era” mencionado en los documentos de la cita magna.



Según explicó, Vietnam atraviesa una etapa de profunda transformación tras décadas de acumulación de capacidades internas, lo que demuestra la visión y sensibilidad estratégica del PCV frente a los cambios globales.



Desde la perspectiva académica y de formación política, Daosavanh señaló que las experiencias de Vietnam en materia de construcción partidista, fortalecimiento de recursos internos y movilización del espíritu de contribución de la población constituyen lecciones prácticas de gran valor para Laos.



Añadió que la Academia Nacional de Política y Administración de Laos estudiará e incorporará estos contenidos en sus programas de formación para contribuir a la capacitación de futuros cuadros dirigentes.



Ambos dirigentes laosianos coincidieron en afirmar que el sólido desarrollo de Vietnam representa una importante fuente de inspiración para la causa revolucionaria de Laos, y recalcaron que la gran amistad, la solidaridad especial y la cohesión estratégica entre Vietnam y Laos continuarán fortaleciéndose y profundizándose en la nueva etapa./.