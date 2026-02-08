JETRO Hanoi fomenta vínculos comerciales en la Feria de Primavera 2026

Hanoi (VNA) - La Organización de Comercio Exterior de Japón en Hanoi (JETRO Hanoi), encabezada por su representante jefe, Ozasa Haruhiko, realizó una visita de trabajo a la primera Feria de Primavera 2026, que se celebra en la capital vietnamita.

La Organización de Comercio Exterior de Japón en Hanoi (JETRO Hanoi), encabezada por su representante jefe, Ozasa Haruhiko, realiza una visita de trabajo a la primera Feria de Primavera 2026. (Fuente: VNA)

Durante la efectuada la víspera, la delegación recorrió numerosos pabellones de localidades de todo el país. En el estand de la ciudad de Hue, los representantes manifestaron su interés y valoraron altamente los productos artesanales tradicionales, los cuales reflejan de manera clara la identidad cultural de la antigua capital imperial.

Por su parte, en los estands de las provincias de Thanh Hoa, Dong Thap y de otras localidades, productos agrícolas emblemáticos -como melones y tomates producidos conforme a las normas VietGAP y orgánicas- así como productos agroindustriales procesados con aplicaciones de alta tecnología, captaron la atención de los representantes de JETRO Hanoi.

Según el Departamento de Promoción Comercial, en los últimos tiempos esta entidad y JETRO Hanoi han coordinado la implementación de numerosas actividades prácticas de promoción comercial, contribuyendo a apoyar a las empresas de ambos países en el fortalecimiento de la conectividad y la ampliación de la cooperación en diversos sectores, lo que ha favorecido el impulso del comercio bilateral.

Actualmente, Japón figura entre los principales socios comerciales y de inversión de Vietnam, además de constituir un mercado de exportación clave para varios sectores estratégicos del país. Con anterioridad, por invitación del Departamento de Promoción Comercial, una delegación de la Oficina de la Exposición Internacional de Importaciones de China también visitó el jueves la Feria de Primavera 2026.



En esa ocasión, la delegación recorrió numerosos estands y productos expuestos en la feria. En particular, en el Área Temática de Localidades – Ciudad Ho Chi Minh, dedicó un tiempo considerable a conocer productos agroindustriales procesados y productos de alta tecnología, valorando positivamente la diversidad y la calidad de los artículos presentados en el evento./.