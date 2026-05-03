IPC de Vietnam aumenta un 0,84% en abril

Construcción del puente Tu Lien en Hanoi (Foto: VNA)

El índice de precios al consumidor (IPC) de Vietnam en abril de 2026 aumentó un 0,84% respecto al mes anterior, principalmente debido al aumento del gas doméstico y los costos de materias primas y transporte, lo que elevó los precios de los servicios de alimentación y los materiales de construcción.



Según la Oficina Nacional de Estadística del Ministerio de Finanzas, en comparación con diciembre de 2025, el IPC de abril subió un 3,31% y un 5,46% interanual. En promedio, durante los primeros cuatro meses de 2026, el IPC creció un 3,99%, mientras que la inflación subyacente aumentó un 3,89%.



Durante abril, 10 de los 11 grupos de bienes y servicios registraron incrementos de precios, con la única excepción del grupo de transporte, que disminuyó.



Destaca el grupo de vivienda y materiales de construcción, que aumentó un 6,25% interanual, aportando 1,42 puntos porcentuales al IPC general, debido al incremento simultáneo de los alquileres, los materiales de construcción y la electricidad residencial.



El grupo de alimentos y servicios de restauración subió un 4,71%, con el mayor impacto en el índice (1,69 puntos porcentuales), impulsado por el alza en los precios de la carne de cerdo, aves de corral y los servicios de comida fuera del hogar, debido a la oferta y los costos de insumos.



Otros grupos que también contribuyeron al aumento del IPC incluyen educación (3,25%), por ajustes en las matrículas; bebidas y tabaco (3,15%); equipamiento y artículos para el hogar (2,38%); así como cultura, ocio, turismo y confección, con incrementos leves. El precio de los combustibles aumentó un 5,16%, ejerciendo presión sobre los costos de transporte.



En sentido contrario, el grupo de información y comunicaciones disminuyó un 0,09%, gracias a la reducción de precios de dispositivos tecnológicos ante una oferta abundante.



Según la Oficina Nacional de Estadística, el precio del oro en el país cayó un 6,71% en abril siguiendo la tendencia mundial, aunque aún registra un fuerte aumento del 54,24% interanual.



El dólar estadounidense en el mercado interno subió ligeramente un 0,17% respecto al mes anterior, pero disminuyó en comparación con finales de 2025; en promedio, en los primeros cuatro meses aumentó un 2,29%. En el mercado libre, el tipo de cambio es de 26.360 VND/dólar.



La inflación subyacente en abril aumentó un 0,88% mensual y un 4,66% interanual. En promedio, en los primeros cuatro meses, creció un 3,89%, por debajo del IPC general, al excluir factores altamente volátiles como combustibles, gas y alimentos./.