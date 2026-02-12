Instan a garantizar suministro de medicamentos durante festividades del Tet en Vietnam

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

El sector sanitario de las localidades vietnamitas debe reforzar su dirección para garantizar la venta de medicamentos las 24 horas y difundir ampliamente esta información en los medios de comunicación para satisfacer oportunamente las necesidades de los pacientes, prohibiendo el acaparamiento o el aumento de precios durante las festividades del Tet (Año Nuevo Lunar).



La Administración de Medicamentos de Vietnam (Ministerio de Salud) emitió recientemente un documento solicitando a las localidades y unidades pertinentes que implementen medidas para cubrir plenamente la demanda de fármacos destinados al examen y tratamiento médico de la población, especialmente en la prevención y control de posibles epidemias durante la temporada de invierno-primavera y para las celebraciones del Tet 2026.



En este sentido, la Administración instó a los departamentos de salud de las provincias y ciudades a dirigir los hospitales, centros de control de enfermedades y establecimientos sanitarios de sus zonas para que elaboren urgentemente planes de adquisición. Esto tiene como fin garantizar un suministro suficiente y evitar a toda costa la escasez de medicamentos para la atención ciudadana, asegurando calidad y precios razonables sin permitir aumentos repentinos.



Las unidades deben priorizar el suministro de fármacos para emergencias y control de epidemias, especialmente aquellos para el tratamiento de enfermedades comunes de la temporada invierno-primavera, como el dengue, la gripe A, la enfermedad de manos, pies y boca, el sarampión, la rubéola, la diarrea por rotavirus y otras infecciones respiratorias y digestivas.



Asimismo, deberán coordinarse con las entidades correspondientes para intensificar la inspección y el control del cumplimiento de las normas farmacéuticas y de producción, comercialización e importación. Se pondrá especial énfasis en la detección de medicamentos falsificados, de baja calidad o no autorizados, así como en sancionar severamente el acaparamiento y la especulación de precios.



Los hospitales organizarán la venta de medicamentos las 24 horas y publicarán dicha información masivamente para atender a los pacientes a tiempo. También se asignará personal especializado de guardia durante los días feriados para monitorear la situación y asegurar el suministro local. La Administración de Medicamentos de Vietnam también exhortó a los hospitales dependientes del Ministerio de Salud a contactar proactivamente con los proveedores para realizar pedidos y acelerar compras complementarias en caso de riesgo de desabastecimiento.



A los fabricantes e importadores se les solicitó reforzar la oferta y ejecutar planes de suministro para cubrir las necesidades de salud pública, atendiendo con urgencia los pedidos de los centros médicos. No se permitirá el acaparamiento ni el aprovechamiento de las festividades para elevar los precios; además, deberán cumplir estrictamente con los procesos de control de calidad en cualquier circunstancia.



Durante los días del Año Nuevo Lunar 2026, la cadena de farmacias Long Chau mantendrá operativas más de 320 sucursales en diversas provincias y ciudades. La cadena ha elaborado planes de reserva con antelación para asegurar que el suministro de medicamentos, vacunas y productos de cuidado esencial se mantenga estable y sin interrupciones.



Se prevé que los productos con mayor demanda incluyan medicamentos para enfermedades estacionales, vitaminas, minerales, productos para fortalecer el sistema inmunológico y vacunas, sobretodo la vacuna contra la gripe debido a los cambios climáticos y al aumento de los viajes y el contacto social durante estas fechas./.