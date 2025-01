Innovación y aceleración para llevar a Vietnam a una nueva era

El primer ministro Pham Minh Chinh. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Con motivo del Año Nuevo 2025, el primer ministro Pham Minh Chinh escribió el artículo “Innovación, creatividad, aceleración y avances para llevar al país hacia una era de ascenso, desarrollo fuerte, civilización y prosperidad de la nación”.

A continuación la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) les presenta el texto íntegro del Primer Ministro.

INNOVACIÓN, CREATIVIDAD, ACELERACIÓN Y AVANCES PARA LLEVAR AL PAÍS HACIA UNA ERA DE ASCENSO, DESARROLLO FUERTE, CIVILIZACIÓN Y PROSPERIDAD DE LA NACIÓN

Los resultados importantes, integrales y destacados alcanzados en diversos campos, en un contexto de mayores dificultades y desafíos en comparación con las oportunidades y ventajas de 2024, afirman los esfuerzos extraordinarios, la voluntad resiliente y la determinación inquebrantable de continuar promoviendo de manera integral la causa de la renovación de todo el Partido, el pueblo y el ejército de nuestra nación. Esto fortalece la base y crea un poderoso impulso para esforzarse por lograr con éxito el Plan de desarrollo socioeconómico en 2025, contribuyendo a alcanzar de la mejor manera posible los objetivos y tareas del período 2021-2025, llevando al país a avanzar con pasos firmes hacia una nueva era, una de ascenso, desarrollo fuerte, civilización y prosperidad de la nación.

I

En 2024, la situación mundial continuó desarrollándose de manera rápida y compleja, con numerosos problemas sin precedentes que superan las previsiones; la competencia estratégica entre las grandes potencias es intensa; los conflictos militares se intensificaron en varias regiones; se registró la inestabilidad política en algunos países; la recuperación económica, comercial y de inversión global seguía lenta, desigual y poco sólida; y los problemas de seguridad no convencionales, como el cambio climático, la seguridad energética, alimentaria y cibernética, se iban cada vez más graves. En el ámbito nacional, las oportunidades y ventajas fueron entrelazadas con dificultades y desafíos, predominando estos últimos. La economía seguía enfrentando un impacto doble derivado tanto de factores externos adversos como de limitaciones internas prolongadas durante años. Además, los desastres naturales, como tormentas e inundaciones, causaron grandes daños a la producción, los negocios y la vida de la población.

En este contexto, con esfuerzos extraordinarios para convertir el peligro en oportunidad y cambiar el estado, revertir la situación, y bajo el lema disciplina y responsabilidad, proactividad y rapidez, innovación y efectividad sostenible, decidido a no dar marcha atrás ante las dificultades; desde los primeros días de 2024, el Gobierno y el Primer Ministro han dirigido a los niveles, sectores y localidades a centrarse en implementar la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido, así como las resoluciones y conclusiones del Comité Central, del Buró Político, del Secretariado y de la Asamblea Nacional. Se ha adoptado un enfoque proactivo y flexible, basado en la realidad, llevando a cabo de manera integral y efectiva las tareas y soluciones establecidas en diversas áreas; con prioridad en promover el crecimiento vinculado a mantener la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación, garantizar los grandes equilibrios de la economía; resolver los obstáculos y cuellos de botella en materia institucional y legal; acelerar la implementación de proyectos de infraestructura clave; enfocarse en las tareas de desarrollo cultural, social, prevención de desastres y protección del medio ambiente; fortalecer la lucha contra la corrupción, la negatividad y el despilfarro; consolidar la defensa y seguridad nacional; impulsar las relaciones exteriores y la integración internacional; al mismo tiempo, mantenerse al día la situación y reaccionar con políticas rápidas y efectivas ante las fluctuaciones externas.

Gracias a la alta determinación, los grandes esfuerzos y las acciones drásticas de todo el sistema político, el pueblo y la comunidad empresarial, bajo el liderazgo del Partido, regular y directamente del Buró Político y el Secretariado, dirigido por el Secretario General, la situación socioeconómica de nuestro país ha continuado recuperándose de manera positiva, mostrando una tendencia de mejora mes a mes y trimestre a trimestre. En general, para todo el año 2024, se han alcanzado y superado los 15 indicadores principales establecidos, logrando resultados destacados en diversos campos, que han sido altamente valorados tanto por el pueblo de todo el país como por la comunidad internacional.

Vietnam sigue siendo un punto destacado en términos de crecimiento, situándose entre los países con mayor crecimiento en la región y en el mundo. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para todo el año se estima en un 7%; el tamaño de la economía se calcula en alrededor de 470 mil millones de dólares; y la estructura económica continúa cambiando de manera positiva, con la proporción del sector agrícola reduciéndose a alrededor del 11%. La calidad del crecimiento ha mejorado; la productividad laboral se estima en un 5,7%, superando el objetivo establecido; y el índice de libertad económica ha subido 13 posiciones, alcanzando el puesto 59 de 176 países y territorios.

Vietnam ha sido altamente valorado por su capacidad para controlar la inflación y mantener la estabilidad macroeconómica en un contexto mundial de fuertes fluctuaciones y numerosas dificultades. El índice promedio de precios al consumidor en 2024 aumentó aproximadamente un 3,6%, mientras se implementaron medidas como el aumento de salarios y la subida de precios de algunos bienes gestionados por el Estado. Los grandes equilibrios de la economía se han mantenido; el valor de exportación e importación alcanzó un récord histórico, con exportaciones agrícolas superiores a los 62 mil millones de dólares, y un superávit comercial estimado en alrededor de 24 mil millones de dólares, contribuyendo a mejorar la balanza de pagos internacional. Gracias a la recuperación positiva de la economía y a la mejora en la eficiencia de la gestión tributaria, los ingresos totales del presupuesto estatal superaron en más del 19% la previsión, alcanzando aproximadamente 320 billones de VND (12,8 mil millones de dólares), lo que ha añadido recursos para la inversión en desarrollo; la deuda pública, la deuda del gobierno, la deuda externa nacional y el déficit presupuestario estatal se mantuvieron por debajo de los límites establecidos.

Vietnam sigue siendo un destino seguro y atractivo para empresas, socios e inversores internacionales; se encuentra entre los 15 países en desarrollo que atraen mayor inversión extranjera directa (IED) en el mundo, con aproximadamente 40 mil millones de dólares, de los cuales la IED realizada fue de 25 mil millones. Vietnam también está clasificado entre las 20 economías con el mayor volumen comercial del mundo, con 17 acuerdos de libre comercio (FTA), convirtiéndose en un eslabón clave en las cadenas de suministro regionales y globales. El país está en un proceso de transformación significativa hacia una economía digital, verde, de alta tecnología y amigable con el medio ambiente. En particular, ha establecido una posición destacada en la cadena global de la industria de semiconductores, atrayendo a numerosos conglomerados tecnológicos. El valor de la marca nacional de Vietnam en 2024 alcanzó los 507 mil millones de dólares, ocupando el puesto 32 entre 193 países, subiendo un puesto en comparación con 2023.

Los avances estratégicos se han centrado en implementarse de manera drástica y han logrado resultados tangibles. Se ha puesto énfasis en revisar y perfeccionar las instituciones y leyes; la Asamblea Nacional ha aprobado varias leyes y resoluciones para resolver dificultades, obstáculos y cuellos de botella en el desarrollo en diversos sectores. El desarrollo de la infraestructura estratégica ha avanzado de manera integral; se ha puesto en operación más de dos mil kilómetros de autopista; se completó el proyecto de la línea de transmisión de 500 kV, circuito 3 Quang Binh - Hung Yen en un tiempo récord de seis meses; y se ha centrado en preparar e implementar rápidamente los proyectos de ferrocarril nacional. El desarrollo de los recursos humanos ha mostrado una transformación positiva; la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento han recibido un impulso significativo. El índice de innovación global en 2024 ocupó el puesto 44 de 132 países y territorios, subiendo dos posiciones con respecto a 2023. El trabajo de planificación ha sido reforzado; se han aprobado e implementado en su totalidad los 111 planes de sectores, áreas, planes provinciales y nacionales; al mismo tiempo, se ha centrado en resolver proyectos pendientes, ineficaces y de larga duración, lo que ha contribuido a liberar recursos, evitar el despilfarro y crear nuevos espacios y dinámicas para el desarrollo.

El desarrollo cultural y social ha recibido especial atención; el bienestar social se ha garantizado; y las condiciones de vida de la población han seguido mejorando. La tasa de hogares pobres según el estándar multidimensional se redujo a aproximadamente el 1,9%; el ingreso promedio de los trabajadores aumentó un 7,4%; el índice de felicidad subió 11 posiciones, alcanzando el puesto 54 de 143 países; y el índice de desarrollo sostenible (ODS) ocupó el puesto 54 de 166 países y territorios, subiendo un lugar con respecto a 2023. Se han tomado medidas oportunas para mitigar las consecuencias y apoyar a las personas afectadas por el tifón Yagi, con imágenes y actos conmovedores y cálidos de solidaridad de la población en todas las regiones del país.

El trabajo de reforma administrativa y la lucha contra la corrupción y la negatividad continúan siendo impulsados. Se enfoca en simplificar y reducir los trámites administrativos; promover la descentralización; implementar de manera estricta y efectiva la política de reorganización y racionalización del aparato político. Se refuerza la inspección, supervisión y solución de quejas y denuncias; se mejora la efectividad en el tratamiento de la corrupción y la negatividad, sin que esto afecte al desarrollo socioeconómico, contribuyendo a consolidar y fortalecer la confianza de la población.

La independencia y soberanía nacional se mantienen firmes; el potencial de defensa y seguridad se refuerza; las relaciones exteriores y la integración internacional se intensifican; la reputación y la posición del país continúan siendo elevadas. La postura de defensa de todo el pueblo y de seguridad popular, vinculada a la postura combativa basada en el apoyo del pueblo, se refuerza y consolida de manera firme; la industria de defensa obtiene resultados positivos. La seguridad política y el orden público se mantienen. La cooperación internacional sigue fortaleciéndose y mejorando, con un enfoque especial en la diplomacia económica; se establece un entorno internacional favorable; contribuyendo a preservar un ambiente de paz, estabilidad y cooperación para el desarrollo.

II

A pesar de la satisfacción y el entusiasmo por los logros y resultados destacados alcanzados en 2024, también debemos reconocer de manera franca las limitaciones, deficiencias, dificultades y desafíos que aún deben ser abordados y resueltos de manera oportuna y efectiva en el futuro cercano. Entre ellos, la estabilidad macroeconómica aún presenta riesgos potenciales, con una presión significativa en la gestión de la tasa de cambio, las tasas de interés y la inflación, especialmente ante los efectos adversos del entorno externo. La situación de producción y negocio en algunos sectores sigue siendo difícil; la recuperación del poder adquisitivo en el mercado es lenta y aún no está clara. La implementación de algunos proyectos de infraestructura sigue enfrentando obstáculos, y la ejecución de la inversión pública no cumple con los requisitos establecidos.

Las instituciones y leyes siguen siendo el cuello de botella del cuello de botella; el enfoque en la construcción de la ley sigue siendo más centrado en la gestión que en la creación y desarrollo; los procedimientos y trámites aún presentan algunas deficiencias. Algunas disposiciones legales, mecanismos y políticas aún no se han actualizado o modificado a tiempo para adaptarse a las demandas reales. La descentralización y la delegación de poderes siguen enfrentando obstáculos, y todavía existen muchas tareas específicas a nivel central; los trámites administrativos y las condiciones para hacer negocios en algunos sectores siguen siendo complejos y engorrosos. El despilfarro persiste en varios sectores, causando efectos negativos, reduciendo los recursos, incrementando la carga de costos, creando barreras y perdiendo oportunidades para el desarrollo del país.

El desarrollo de recursos humanos, especialmente los de alta calidad, aún no cumple con los requisitos del desarrollo, y no ha contribuido a lograr un avance en productividad, calidad, eficiencia y competitividad de la economía. La brecha de desarrollo entre las diferentes regiones, zonas y clases sociales no ha mejorado considerablemente; las condiciones de vida de una parte de la población todavía son difíciles. La solución de problemas relacionados con la contaminación ambiental, los atascos de tráfico y las inundaciones en las grandes ciudades avanza con lentitud. El cambio climático, los desastres naturales, las tormentas, los deslizamientos de tierra, las inundaciones, los hundimientos y las sequías son fenómenos impredecibles que tienen consecuencias graves. La situación de los delitos cibernéticos, las estafas en línea y la seguridad pública en algunas áreas es cada vez más compleja...

Las limitaciones, deficiencias, dificultades y desafíos mencionados anteriormente tienen causas tanto objetivas como subjetivas. La causa objetiva se debe principalmente a la complejidad e imprevisibilidad de la situación mundial, con muchos problemas y desafíos; las secuelas de la pandemia de COVID-19 siguen teniendo impactos negativos; mientras que los desastres naturales e inundaciones, especialmente el tifón Yagi, han causado graves consecuencias. La causa subjetiva radica en que la disciplina y el orden en algunos momentos y lugares no han sido estrictos; la descentralización y delegación de poderes en algunos sectores todavía tienen problemas; una parte de los funcionarios evade responsabilidades, delegando y temiendo asumir compromisos; la capacidad de captar la situación, ofrecer asesoramiento y reaccionar a las políticas no siempre ha sido oportuna ni efectiva, no se han aprovechado completamente las oportunidades de desarrollo; la disposición de algunos organismos, unidades y una parte de los funcionarios públicos para superar dificultades por sí mismos y reforzar su independencia no ha sido alta...

Sobre la base del análisis y la evaluación de la situación en diversos sectores y a partir de la experiencia práctica en el trabajo de liderazgo, dirección y gestión, podemos extraer algunas valiosas y profundas lecciones que contribuyen a complementar y perfeccionar el pensamiento, la metodología, las orientaciones políticas y la organización de la implementación en el tiempo próximo.

En primer lugar, la fuerza de la gran unidad nacional bajo el liderazgo del Partido es un poder invencible, el factor fundamental para un desarrollo sostenible, y también el pilar para superar todas las dificultades; es necesario promover el espíritu de autosuficiencia, resiliencia y esfuerzos de toda la nación para renovarse y avanzar; siempre poner por encima de todos los intereses del país, de la nación y del pueblo.

En segundo lugar, se debe tener una mentalidad de desarrollo innovador, una visión estratégica, con la capacidad de mirar a largo plazo, de pensar profundamente y de actuar con amplitud; hacer bien lo que se empieza; valorar el tiempo, la inteligencia, la creatividad, la determinación y la toma de decisiones en el momento oportuno. Hay que centrarse en comprender bien la situación, reaccionar con políticas flexibles, oportunas y eficaces; ser proactivos, flexibles y creativos en la implementación de las directrices, políticas y lineamientos del Partido y el Estado.

En tercer lugar, es necesario centrarse en liberar, movilizar, asignar y utilizar eficazmente todos los recursos; tomar las fuerzas internas como básicas, estratégicas, de largo plazo y decisivas, y las externas como avances importante y necesarios; maximizar el potencial, las fortalezas, la inteligencia y la valentía del pueblo vietnamita.

En cuarto lugar, se debe prestar especial atención a garantizar la seguridad social y mejorar la vida material y espiritual del pueblo; tomar a las personas como centro, sujeto, meta y recurso y fuerza impulsora más importante para el desarrollo; no sacrificar el progreso, la justicia social y la protección ambiental para perseguir un puro crecimiento económico, sin dejar a nadie atrás.

En quinto lugar, es importante fortalecer la disciplina y el orden, promover la descentralización asociada a la asignación de recursos y fortalecer la inspección, supervisión y control del poder; reformar drásticamente los procedimientos administrativos; eliminar decidida y persistentemente el mecanismo de pedir-dar; promover la lucha contra la corrupción, el despilfarro y la negatividad, contribuyendo a fortalecer la confianza entre el pueblo y toda la sociedad.

III

En el futuro, se prevé que la situación mundial y regional seguirá volviéndose complicada e impredecible; la economía mundial se recuperará lentamente, con un aumento de riesgos; y la tendencia a la separación y la polarización se hará cada vez más evidente. A nivel nacional, además de factores favorables, la economía continúa su tendencia de recuperación, nuevos lineamientos, mecanismos y políticas siguen demostrando resultados positivos; sin embargo, las dificultades y los desafíos siguen siendo muy grandes, especialmente debido a factores externos adversos y a las persistentes limitaciones e insuficiencias internas; los factores de seguridad no convencionales, los desastres naturales, el cambio climático, el agotamiento de los recursos y el envejecimiento de la población impactan e influyen cada vez más seriamente; mientras Vietnam es una nación en desarrollo, la economía está en transición, su escala aún es modesta, su apertura es alta, su resiliencia y competitividad aún son limitadas.

El 2025 tiene un significado particularmente importante puesto que es el año de aceleración y avance para llegar a la meta e implementar con éxito el plan quinquenal de desarrollo socioeconómico en el periodo 2021-2025. También es el año de muchos eventos importantes del país, como la celebración del 95º aniversario de la fundación del Partido Comunista, el 50º aniversario de la liberación del Sur y la reunificación del país, el 135º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh, el 80º aniversario del establecimiento del país, y la organización de las asambleas partidistas en todos los niveles, hacia el XIV Congreso Nacional del Partido, abriendo una nueva era, una de ascenso, desarrollo fuerte, civilización y prosperidad de la nación, como orientaba el secretario general To Lam. Para implementar con éxito el objetivo estratégico de convertirse en un país en desarrollo con una industria moderna y un ingreso medio alto para 2030, y uno desarrollado con altos ingresos para 2045, desde 2025, debemos hacer los máximos esfuerzos para crear factores innovadores para atraer inversiones, promover fuertemente la producción y los negocios, esforzarnos por alcanzar una tasa de crecimiento de al menos el 8% o aspirar a una tasa superior en las condiciones favorables; creando así una base sólida para lograr un crecimiento de dos dígitos a partir de 2026.

El país, en tiempos históricos, necesita decisiones de gran transcendencia. La realización de los objetivos estratégicos para conmemorar el centenario aniversario de la fundación del Partido y del Estado es una misión desafiante, pero también muy honorable para nuestras generaciones de hoy y del futuro. Es un punto de conexión entre el pasado, el presente y el futuro, y un requisito previo para sacar al país de la trampa de los ingresos medios y elevarlo a la categoría de nación desarrollada. Podemos lograrlo plenamente con una mentalidad de renovación, una alta determinación, grandes esfuerzos, acciones decididas, soluciones innovadoras, métodos efectivos y una organización de implementación oportuna, flexible y eficiente. Es necesario centrarse en materializar los potenciales diferenciadores, las oportunidades sobresalientes y las ventajas competitivas del país. En todos los niveles, sectores, instituciones, empresas y cada ciudadano vietnamita, debemos promover al máximo el espíritu de unidad, atreverse a pensar, a hacer y a innovar por el bien común; lo que se dice, se hace; lo que se promete, se cumple; lo que se hace, debe ser efectivo, medido y cuantificado; seguir y aplicar eficazmente el principio el Partido dirige, el Gobierno actúa de manera unificada, la Asamblea Nacional está de acuerdo, el pueblo apoya, la patria espera, por lo que solo se habla de hacer, no de retroceder; y lo que se haga, se debe hacer con éxito y de manera completa.

Cada nivel, sector, institución, unidad, empresa y ciudadano vietnamita debe promover al máximo el espíritu de unidad, comprender y aplicar eficazmente el principio el Partido dirige, el Gobierno actúa de manera unificada, la Asamblea Nacional está de acuerdo, el pueblo apoya, la patria espera, por lo que solo se habla de hacer, no de retroceder; y lo que se haga, se debe hacer con éxito y de manera completa.

La Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido, las resoluciones y conclusiones del Comité Central, el Buró Político, el Secretariado, la Asamblea Nacional, el Gobierno y la dirección del Primer Ministro han demostrado claramente las tareas y soluciones mencionadas en todos los campos y necesitan implementarse de manera sincrónica, integral y efectiva por todos los niveles, sectores y localidades con el espíritu de “responsabilidad clara, tareas claras, plazos claros, resultados claros”. Para eso, se centra en algunos de los siguientes contenidos clave:

1. Continuar centrándose en perfeccionar las instituciones y leyes para que sean realmente el avance de los avances, creando un motor de desarrollo para el país con el espíritu de políticas abiertas, infraestructura fluida, gestión inteligente. Prestar especial atención al pensamiento renovador, a la creación y desarrollo y a la generación de nuevos espacios de crecimiento. Fomentar la innovación, la digitalización, la transparencia y mejorar la eficiencia de los mercados; implementar soluciones integrales para restaurar y desarrollar de manera saludable el mercado inmobiliario y elevar a corto plazo el nivel del mercado bursátil. Reorganizar con decisión las estructuras organizativas siguiendo el enfoque de Racionalizado - Compacto - Fuerte - Alto rendimiento - Eficaz - Eficiente, asociado con la reestructuración y el mejoramiento de la calidad del personal y funcionarios, según el espíritu de la Resolución 18-NQ/TW; implementar políticas específicas que faciliten a los funcionarios y servidores públicos ser audaces en sus ideas, acciones y asumir responsabilidades por el bien común. Continuar impulsando la reforma, simplificando los procedimientos administrativos, construyendo un gobierno electrónico, implementando el Proyecto 06; aplicar eficazmente las soluciones para mejorar el entorno de inversión y negocios, garantizando la competitividad regional e internacional.

2. Continuar priorizando el impulso del crecimiento económico de manera fuerte, vinculado con la estabilidad macroeconómica, el control de la inflación y la garantía de los grandes equilibrios de la economía. Mejorar la capacidad de análisis y pronóstico; gestionar de manera proactiva, oportuna, flexible, armoniosa y eficaz las políticas fiscales y monetarias para desbloquear, movilizar y utilizar de manera eficiente los recursos, especialmente los provenientes de la población. Enfocarse en renovar los motores tradicionales de crecimiento, especialmente las soluciones para estimular la inversión, el consumo y las exportaciones; al mismo tiempo, generar avances para impulsar nuevos motores de crecimiento, en particular la transformación digital, la transición verde, el desarrollo de industrias y sectores emergentes como los semiconductores, los datos masivos (big data), la inteligencia artificial (IA), el internet de las cosas (IoT), la computación en la nube...

3. Enfocarse en desarrollar un sistema de infraestructura estratégica, moderno y coherente; acelerar los proyectos clave; conectar el sistema de autopistas con aeropuertos y puertos marítimos; implementar de manera urgente el tren de alta velocidad y los trenes urbanos; esforzarse para que, al final de 2025, se completen tres mil km de autopistas y más de mil km de carreteras costeras. Desarrollar con fuerza la infraestructura digital, infraestructura urbana, cultura, sociedad, educación, salud y deportes; investigar y aprovechar de manera eficiente los espacios subterráneos, marítimos y el espacio exterior.

4. Impulsar la industrialización y modernización, reestructurar la economía vinculada con la renovación del modelo de crecimiento en dirección a reforzar la aplicación de la ciencia y la tecnología, mejorar la productividad, la calidad, la eficiencia y la competitividad. Desarrollar fuertemente los sectores de la agricultura, la industria y los servicios con potencial, ventajas y aplicaciones de alta tecnología, orientados hacia la ecologización, la eficiencia y el crecimiento verde; reducir los costos logísticos; despertar el potencial y desarrollar fuertemente diversas formas de turismo. Mejorar la eficiencia operativa de los conglomerados y empresas estatales; establecer políticas que fomenten el desarrollo de empresas privadas; promover la atracción selectiva de inversiones extranjeras; participar más ampliamente en las cadenas de valor regionales y globales.

5. Definir claramente y establecer mecanismos, políticas y soluciones innovadoras tanto a nivel estratégico como táctico para que los recursos humanos de alta calidad, la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital sean realmente las principales políticas nacionales, de acuerdo con el espíritu de la Resolución No. 57-NQ/TW, para crear un avance significativo, elevarse y expandirse en el esfuerzo de ponerse al día, avanzar juntos, acelerar, despegar y superar, llevando al país a una trayectoria de desarrollo rápido y sostenible. Focalizarse en revisar y establecer mecanismos y políticas innovadoras para mejorar la calidad de la educación y la formación, promoviendo el aumento de la productividad laboral. Impulsar la transformación digital a nivel nacional, desarrollar un ecosistema de innovación, crear impulso e inspiración para las empresas, empresarios y la diáspora vietnamita, especialmente para la generación joven de Vietnam, para que sean pioneros, lideren y se fortalezcan.

6. Enfocarse en desarrollar la cultura en armonía con la economía y la sociedad; establecer mecanismos y políticas para el desarrollo de la industria cultural y de entretenimiento; construir un sistema de valores humanos vietnamitas para el desarrollo integral; implementar eficazmente las políticas para las personas con méritos revolucionarios, la protección social, garantizar el bienestar social y reducir la pobreza de manera sostenible; prestar atención a las políticas étnicas y religiosas, promoviendo el espíritu de religión y nación, viviendo de acuerdo con el principio buena vida, bella fe. Implementar de manera efectiva los Programas Objetivo Nacional sobre la construcción de nuevas áreas rurales, la reducción de la pobreza de manera sostenible, el desarrollo socioeconómico en las zonas de minorías étnicas y montañosas, así como en el desarrollo cultural y la prevención de las drogas. Promover el movimiento de emulación Unidos para eliminar casas temporales y deterioradas en todo el país en 2025; esforzarse por completar pronto más de 100 mil viviendas sociales.

7. Promover la prevención de la corrupción, el despilfarro y la negatividad. Continuar mejorando las instituciones, superar las lagunas e insuficiencias en los mecanismos, políticas y leyes. Mejorar la apertura, la transparencia y la rendición de cuentas; controlar eficazmente los bienes e ingresos de las personas con cargos y poderes. Continuar promoviendo la inspección, la supervisión y el manejo estricto de actos corruptos y derrochadores.

8. Continuar consolidando y fortaleciendo la defensa y la seguridad nacionales; mantener la independencia, la soberanía y los intereses nacionales; promover el desarrollo de la industria de defensa y la industria de seguridad de doble uso; garantizar la seguridad política y el orden social. Fortalecer soluciones para frenar el crimen, esforzarse por reducir en un 5% el número de delitos relacionados con el orden social; garantizar el orden y la seguridad del tráfico; centrarse en mejorar la eficacia de la prevención y el control de incendios y explosiones.

9. Mejorar la eficacia de las relaciones exteriores y la integración internacional; continuar profundizando las relaciones con los socios, volviéndolas más sustantivas, efectivas y mutuamente beneficiosas. Mejorar la calidad del asesoramiento y las previsiones estratégicas, responder de forma proactiva y proteger a la Patria con anticipación y desde la distancia, antes de que la situación esté en peligro. Promover firmemente la diplomacia económica, la diplomacia cultural y los intercambios entre pueblos para servir al desarrollo nacional.

10. Promover el trabajo de información y comunicación, especialmente la comunicación de políticas; fortalecer la propaganda, el estímulo y la replicación de buenos modelos, formas creativas de hacer las cosas, ejemplos de buenas personas y buenas acciones. Mejorar la eficacia del trabajo de propaganda y movilización de masas, coordinar estrechamente con el Frente de la Patria de Vietnam, las organizaciones sociopolíticas y las organizaciones populares, contribuyendo a crear consenso social y fortalecer el bloque de gran unidad nacional, esforzarse por completar de manera integral los objetivos y tareas de desarrollo socioeconómico establecidos.

*

* *

Las tareas establecidas para 2025 y el próximo tiempo son muy desafiantes. Aprovechando los logros alcanzados después de casi 40 años de renovación, con el espíritu de unidad, esfuerzo conjunto, conciencia de responsabilidad, y la voluntad de resiliencia de todo el sistema político, el pueblo y la comunidad empresarial bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, nuestra nación superará sin duda todas las dificultades y desafíos, esforzándose por lograr con éxito los objetivos y tareas de desarrollo socioeconómico para 2025, contribuyendo al cumplimiento de la mejor manera posible del plan de desarrollo socioeconómico quinquenal 2021-2025. Confiamos plenamente en que la sabiduría y el coraje de Vietnam, puestos a prueba a lo largo de miles de años de lucha por la construcción y defensa nacional, continuarán brillando para llevar al país a nuevas alturas, logrando aún más grandes logros en esta era de ascenso, desarrollo fuerte, civilización y prosperidad, para que nuestra nación esté a la par con las grandes potencias del mundo, como el querido Presidente Ho Chi Minh siempre soñó. /.