INFOGRAFÍA: Exposición nacional sobre 80 años de independencia y desarrollo de Vietnam
Se inauguró en Hanoi la Exposición “80 años de Independencia, Libertad y Felicidad”, que resalta los logros más importantes del país en las últimas ocho décadas, reafirmando la posición y el potencial de la nación en la arena internacional. Celebrado en el Centro Nacional de Exposiciones, el evento tiene como objetivo reflexionar sobre la historia de Vietnam, un camino lleno de sacrificios y triunfos, y al mismo tiempo, promover el patriotismo y el orgullo nacional.
Vietnam ha atravesado diversas etapas históricas desde la Declaración de Independencia proclamada por el Presidente Ho Chi Minh en la Plaza Ba Dinh en Hanoi hace 80 años. Sin embargo, los valores esenciales de aquel documento y el espíritu del 2 de septiembre de 1945 permanecen intactos, convirtiéndose en la antorcha que ilumina las políticas del Partido Comunista y del Estado en la construcción y defensa de la Patria.