Industria cultural aumenta el atractivo de Hanoi

Hanoi (VNA)- Las improntas de la industria cultural de Hanoi en 2024 han contribuido a crear un impulso para dicho sector del país, al brindar una rica vida cultural y espiritual a los pobladores y aumentar la atracción del turismo.

Sus logros incluyen eventos comunitarios como el Festival por la Paz y el Festival de Diseño Creativo. Por primera vez, el Festival por la Paz presentó un gran espectáculo con más de 10 mil artistas para recrear la quintaesencia del patrimonio tangible e intangible de la capital de Vietnam. El programa se convirtió en un ejemplo típico de la técnica escénica y creatividad de un evento folclórico imbuido de las huellas de la urbe milenaria.

Mientras tanto, el Festival de Diseño Creativo atrajo a unas 300 mil visitantes, con numerosas actividades creativas en los ámbitos de arquitectura, arte escénico, bellas artes y moda.

El director del Departamento de Cultura y Deportes de Hanoi, Do Dinh Hong, dijo que esos festivales proporcionaron un espacio de disfrute del arte para la comunidad, en el que las personas también ponen de relieve su creatividad.

Además, una serie de programas culturales y de entretenimiento que tuvieron lugar en Hanoi, como el concierto Anh trai say hi (Say Hi with Bros) y las galas de las bandas Bond y Westlife, demostraron el atractivo y la capacidad de la metrópolis para organizar eventos a gran escala.

A finales de 2024, el Teatro de Thang Long causó furor con el musical Giac Mo Chi Pheo (Dream of Chi Pheo), el cual acaparó una gran atención del público.

En el tiempo contemporáneo, Hanoi constituye un líder en la aplicación de la tecnología en el desarrollo de la industria cultural. En el Festival de Cultura Culinaria de Hanoi de 2024, la introducción de robots para servir y promover el patrimonio cultural inmaterial nacional, Pho (sopa de fideos de arroz con lonjas finas de ternera), ha causado una impresión audaz.

Con la promoción de la creatividad en un espíritu de innovación y aplicación de tecnología, los destinos y sitios de reliquias de la capital han mejorado la experiencia de los turistas. Por ejemplo, el Centro de Actividades Culturales y Científicas del Templo de la Literatura lanzó una versión de recorrido nocturno que emplea la tecnología de proyección de luz 3D, mientras que el Centro de Conservación del Patrimonio de Thang Long - Hanoi presenta películas en 3D sobre antiguas ceremonias reales para servir a los visitantes, y la Prisión de Hoa Lo combina actuaciones y exhibiciones con proyecciones de películas, utilizando un sistema de narración automática.

Nguyen Van Phong, subsecretario del Comité del Partido Comunista en Hanoi, afirmó que en el futuro la urbe seguirá implementando la Resolución No. 09-NQ/TU de la instancia partidista local sobre el desarrollo de la industria cultural capitalina en el período 2021-2025, con orientación al 2030 y visión hasta 2045, en asociación con el posicionamiento de su marca “Ciudad Creativa”.

En tal sentido, las localidades y unidades deben promover la investigación y experimentación de nuevas políticas relacionadas con el campo cultural, especialmente la inversión pública y la administración privada, a la par de prestar atención a la transformación digital, subrayó./.