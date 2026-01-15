Inauguran exposición temática sobre Presidente Ho Chi Minh y el Parlamento de Vietnam

En la inauguración de la exposición (Fuente: VNA)

Una exposición temática titulada “Presidente Ho Chi Minh y la Asamblea Nacional de Vietnam - un camino glorioso de 80 años”, se inauguró en el sitio de Reliquias del Presidente Ho Chi Minh, en el Palacio Presidencial.



La exposición presenta al público 120 imágenes y documentos sobre el Presidente Ho Chi Minh y el Parlamento de Vietnam a lo largo de los 80 años de establecimiento y desarrollo, incluido numerosos objetos originales de alto valor que se exhiben por primera vez.



El Presidente Ho Chi Minh sentó las bases para el Estado socialista de derecho de Vietnam, un Estado del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El 6 de enero de 1946, bajo el liderazgo del Presidente Ho Chi Minh, se celebraron con éxito las primeras elecciones en la historia del país. La Asamblea Nacional de la primera Legislatura nació de la voluntad de todo el pueblo, reuniendo 333 diputados representativos de la gran unidad nacional.



La exposición está dividida en tres partes: “El Presidente Ho Chi Minh, fundador de la Asamblea Nacional de Vietnam”, “El Presidente Ho Chi Minh y la Asamblea Nacional de Vietnam: un camino glorioso”, y “La Asamblea Nacional de Vietnam acompañando a la nación en la nueva era”.



A través de la muestra, la zona de Reliquias reafirma su papel como un centro vivo de educación patrimonial, conectando pasado, presente y futuro, y difundiendo de manera sostenida los valores del pensamiento de Ho Chi Minh en la vida contemporánea./.