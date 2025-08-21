Inauguran el Museo del Espacio de Vietnam

Hanoi (VNA) – El Centro Espacial Nacional de Vietnam, dependiente de la Academia de Ciencias y Tecnologías, inauguró hoy el Museo del Espacio, ubicado en el parque de alta tecnología de Hoa Lac, en Hanoi.

En el Museo de Espacio de Vietnam (Foto: VNA)

Iniciado en octubre de 2022, el proyecto abarca más de 3.000 m² con espacios de exhibición interiores y exteriores. En el exterior, los visitantes pueden admirar modelos de los planetas del sistema solar y un reloj de sol. En el interior, el museo ofrece experiencias interactivas en torno a las leyes fundamentales de la física, la luz y el sonido, así como un recorrido educativo dedicado a los planetas, las estrellas, las galaxias y, en particular, a nuestro sistema solar.

La apertura de este museo marca un paso importante, fruto de más de diez años de esfuerzos realizados por los investigadores y expertos del Centro Espacial Nacional y de la Academia de Ciencias y Tecnologías, que ya han llevado a cabo varios proyectos satelitales y dominan progresivamente las tecnologías asociadas.

Presente en el evento, el viceprimer ministro vientamita Nguyen Chi Dung se reunió con los investigadores y empleados del Centro Espacial Nacional. Elogió la riqueza y originalidad de las experiencias que ofrece el museo, al tiempo que recordó que Vietnam debe proseguir con determinación el objetivo de dominar las tecnologías estratégicas.

Exhortó al Centro a fortalecer sus capacidades en materia de investigación, diseño, integración, pruebas y operación de satélites de observación de la Tierra en órbita bajo lo etiqueta “Hecho en Vietnam”.

El dirigente subrayó la necesidad de elaborar un plan claro y proyectos concretos para que la Academia de Ciencias y Tecnologías pueda, de aquí a 2045, desarrollar un satélite en órbita baja y consolidarse como un polo de investigación y fabricación satelital de primer nivel en Vietnam.

También llamó a reforzar los vínculos con el ecosistema nacional de innovación y a aprovechar los datos satelitales para crear productos y servicios de alto valor añadido, contribuyendo así al desarrollo de la economía digital, a una gobernanza moderna y a las necesidades de la sociedad.

Insistió en la importancia de promover la comunicación científica y la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

El Museo del Espacio debe convertirse en un lugar de aprendizaje e inspiración para las jóvenes generaciones, un puente entre ciencia y sociedad, tecnología y vida cotidiana, dijo.

Chi Dung expresó su confianza en que el Centro Espacial Nacional de Vietnam hará una contribución concreta al progreso científico, a la innovación y al desarrollo sostenible del país./.