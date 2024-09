Impulsan Vietnam y Cuba nexos parlamentarios

La Habana (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández, ratificaron la buena marcha de las relaciones entre los Parlamentos de ambos países y los aportes de esos órganos legislativos a la consolidación y el fortalecimiento de la amistad y la cooperación entre los dos Partidos, Estados y pueblos.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández. Foto: VNA



En el encuentro, efectuado el 26 de septiembre (hora local) en La Habana, Lazo Hernández calificó la visita del máximo dirigente vietnamita a Cuba como un acontecimiento de significado especial que contribuye a enriquecer los nexos binacionales de solidaridad tradicional, amistad especial y colaboración integral en el nuevo periodo. Agradeció además a la nación indochina por su solidaridad, estrecha hermandad, apoyo sincero y asistencia a la causa revolucionaria cubana, y acentuó que La Habana concede importancia y desea robustecer aún más las relaciones entre los dos países.



Por su parte, To Lam aseveró que su visita de Estado demuestra la consistente solidaridad del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam hacia la nación caribeña, así como la importancia que conceden a la profundización y mejora de los vínculos bilaterales.



Ambas partes repasaron los lazos entre los dos Partidos, Estados y pueblos durante los últimos 64 años, enfatizando que Vietnam y Cuba siempre se mantienen unidos y se apoyan mutuamente en los momentos más difíciles, en aras de cultivar la relación especial ejemplar construida por el Presidente Ho Chi Minh y el Comandante en Jefe Fidel Castro.



Vietnam respeta y recuerda la solidaridad y el apoyo sincero brindados por la isla a su lucha por salvaguardar la Patria y reunificar al país en el pasado, así como en las labores de renovación, construcción y protección nacional en la actualidad, sostuvo To Lam, y reafirmó la postura consecuente de Hanoi de respaldar a la revolución cubana, exigiendo el fin del embargo contra el país latinoamericano.



Ambos dirigentes discutieron y acordaron direcciones importantes para promover y elevar la eficiencia de la cooperación entre los cuerpos legislativos de las dos naciones, en pos de consolidar la amistad especial y la cooperación integral entre Vietnam y Cuba. De ese modo, los dos Parlamentos continuarán implementando acuerdos de cooperación entre ambas partes, abordarán las dificultades para llevar la cooperación bilateral a una nueva etapa de desarrollo, más eficaz y sostenible.



Trabajarán por promover el papel de las labores de legislación y supervisión en la implementación de acuerdos entre los dos Partidos y países; realzar el rol de los diputados para estrechar las relaciones especiales binacionales, mejorar el entendimiento mutuo, ampliar los intercambios pueblo a pueblo, intensificar la cooperación descentralizada y educar al público sobre la importancia de los vínculos entre los dos Partidos, Estados y pueblos.



Los comités y agencias dependientes de los dos Parlamentos promoverán el intercambio de experiencias en la elaboración de leyes, el perfeccionamiento de las políticas de gestión socioeconómica y el fortalecimiento de la coordinación en mecanismos y foros multilaterales.



To Lam exhortó al dirigente anfitrión, junto con la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, a apoyar e impulsar activamente las medidas para mejorar la eficacia de la cooperación integral entre los dos Partidos y países./.