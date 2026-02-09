Impulsan relaciones de cooperación entre Vietnam y Corea del Sur

Hanoi (VNA)- La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Thanh, recibió hoy al embajador de Corea del Sur en Hanoi, Choi Young Sam.



La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Thanh, y el embajador de Corea del Sur en Hanoi, Choi Young Sam. (Foto: VNA)

Durante el encuentro, Thanh envió sus mejores deseos por el Año Nuevo Lunar 2026 al Embajador, a su esposa y a todo el personal de la Embajada de Corea del Sur en Vietnam.

La Vicepresidenta felicitó a Corea del Sur por los importantes logros alcanzados en 2025 y expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del presidente Lee Jae Myung y del titular de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik, el país continuará su desarrollo sólido y contribuirá de manera positiva a la paz, estabilidad y cooperación internacional.

Además, informó sobre el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y la preparación para las elecciones de los diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de los miembros de los Consejos Populares de los diferentes niveles para el período 2026-2031. Este es un evento clave que brinda la oportunidad a los votantes de elegir a los representantes destacados, subrayó.

También, en el futuro cercano, Corea del Sur celebrará sus elecciones locales y unas elecciones suplementarias en la mitad del mandato de la Asamblea Nacional en su XXII Legislatura. Expresó su confianza en que estos comicios serán exitosos y contribuirán a fortalecer las relaciones de cooperación bilaterales.

Thanh destacó los esfuerzos de la Embajada de Corea del Sur y su personal en la promoción de las relaciones bilaterales, y pidió al Embajador continuar implementando de manera efectiva los acuerdos alcanzados entre los líderes de ambos países, actuando como puente para que los líderes se reúnan, intercambien opiniones, refuercen la confianza política y promuevan la cooperación en áreas como la formación de recursos humanos, la cultura, el turismo y los intercambios entre pueblos.

Por su parte, Choi Young Sam expresó su confianza en que, a partir del éxito del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam, el país continuará desarrollándose de manera sólida en la nueva era.

Tras señalar que la asociación estratégica integral entre Vietnam y Corea del Sur se ha vuelto cada vez más sustantiva y efectiva, expresó su deseo de que ambos países mantengan el intercambio de delegaciones y contactos de alto nivel, además de promover los intercambios entre los organismos legislativos para profundizar aún más las relaciones bilaterales./.