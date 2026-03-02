Impulsan cooperación entre Vietnam y Unión Económica Euroasiática

Hanoi (VNA) - El primer ministro Pham Minh Chinh abogó por seguir impulsando los nexos entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática (UEEA) con acuerdos y proyectos de cooperación específicos, durante una reunión efectuada hoy en Hanoi con el presidente del Consejo de la Comisión Económica Euroasiática, Bakytzhan Sagintayev, quien realiza una visita de trabajo al país.



El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh (derecha), dialoga con el presidente del Consejo de la Comisión Económica Euroasiática, Bakytzhan Sagintayev (Foto: VNA)

Al valorar altamente el papel del Consejo y la gestión personal de Sagintayev en la implementación de los compromisos del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Vietnam y la UEEA, el dirigente anfitrión señaló que esta visita constituye una valiosa oportunidad para intercambiar puntos de vista y proponer soluciones destinadas a reforzar las relaciones en general, y la cooperación económico-comercial en particular.



Ambas partes resaltaron los resultados positivos alcanzados tras diez años de la firma del TLC. El acuerdo se ha consolidado como un marco legal eficaz para promover la cooperación bilateral, especialmente al crear un entorno favorable para las actividades comerciales. En concreto, el comercio bilateral creció a un promedio de casi el 30% anual en el período 2017-2018; alcanzó un máximo de más de 6,3 mil millones de dólares en 2021; y en 2025 rozó los 6 mil millones de dólares, un 5% más que en 2024.



El jefe de Gobierno vietnamita instó a ampliar aún más los mercados, promover el comercio y la inversión, y aprovechar las fortalezas complementarias bajo un espíritu de solidaridad, con el fin de generar mayor fortaleza conjunta, movilizar recursos, consolidar la confianza y garantizar beneficios armonizados con riesgos compartidos.



De cara al futuro, propuso continuar aplicando eficazmente los mecanismos de cooperación para resolver con prontitud los obstáculos técnicos. Asimismo, pidió a los Estados miembros de la UEEA considerar la eliminación de medidas de salvaguardia y el aumento de cuotas para determinados productos vietnamitas, además de ampliar la importación de bienes en los que el país indochino es competitivo, como productos agrícolas, acuáticos y electrónicos.



También sugirió estudiar el desarrollo de cadenas de suministro, así como del transporte marítimo y ferroviario y la logística, para dinamizar el intercambio de mercancías entre Vietnam, Asia Central y cada Estado miembro del bloque. En este contexto, destacó que Vietnam está impulsando la conexión ferroviaria de trocha estándar con China y, a través de ella, con Asia Central.



Minh Chinh recomendó además evaluar la posibilidad de ajustar o actualizar el TLC para adaptarlo mejor al nuevo contexto, sobre la base de una revisión integral de su implementación y garantizando beneficios equilibrados para todas las partes. Igualmente, subrayó la necesidad de mantener el intercambio de delegaciones de alto nivel y de promover la cooperación en turismo, intercambios pueblo a pueblo, ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, minería y formación de recursos humanos.

En cuanto a la cooperación con Kazajistán, país de origen del visitante, afirmó que las relaciones bilaterales han crecido con fuerza, especialmente tras su elevación al nivel de Asociación Estratégica, luego de la visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, en mayo de 2025.



El premier pidió materializar los resultados de las visitas de alto nivel, particularmente en los ámbitos económico, comercial y de inversión. Además, anunció que Vietnam abrirá una oficina de representación comercial para Asia Central con sede en Kazajistán y propuso estudiar la apertura de una ruta aérea directa entre el país indochino y la capital, Astaná.



Por su parte, Sagintayev elogió los notables logros de Vietnam en crecimiento económico y estabilidad macroeconómica, y expresó su confianza en que las relaciones entre el país sudesteasiático y la UEEA seguirán fortaleciéndose, al tiempo que destacó el amplio potencial del vínculo Vietnam-Kazajistán.



En sintonía con Minh Chinh, el visitante se comprometió a impulsar activamente la cooperación entre Vietnam y la UEEA, así como entre Vietnam y Kazajistán, incluida la apertura de rutas aéreas.



Ambas partes acordaron conmemorar en 2026 el décimo aniversario de la firma del TLC Vietnam-UEEA y promover la cooperación en transformación digital.



La UEEA está integrada por cinco países: Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Armenia y Kirguistán./.