Impulsan comercio fronterizo y crecimiento regional en provincia central de Vietnam

La puerta fronteriza internacional de Lao Bao. (Fuente: VNA)

La Zona Económica y Comercial Especial de Lao Bao, situada en la provincia centrovietnamita de Quang Tri, ocupa una posición estratégica en el Corredor Económico Este-Oeste y se consolida como una importante puerta de enlace comercial entre Vietnam, Laos, Tailandia y los países de la subregión del río Mekong.

En 2020, el Primer Ministro de Vietnam aprobó a Lao Bao como una de las ocho zonas económicas fronterizas priorizadas para recibir inversiones de desarrollo con cargo al presupuesto estatal, sentando así una base fundamental para que la localidad aproveche su potencial y sus ventajas comparativas, y promueva el desarrollo socioeconómico de la franja fronteriza de Quang Tri.

En un contexto de integración económica internacional cada vez más profunda, el desarrollo de la Zona Económica y Comercial Especial de Lao Bao no se limita a incrementar el valor de las exportaciones e importaciones, sino que apunta a la conformación de un espacio económico fronterizo moderno, que articule el comercio con los servicios, la logística, el turismo y la garantía de la defensa y la seguridad nacionales.

Durante 2025, las actividades de exportación e importación a través de la puerta fronterizo internacional de Lao Bao se mantuvieron estables, con un proceso de despacho aduanero fluido. Hasta el 23 de diciembre de ese año, los ingresos al presupuesto estatal alcanzaron aproximadamente 17,15 millones de dólares, equivalentes al 103,7% del plan asignado y un aumento cercano al 7,2% respecto al mismo período de 2024.

Ese mismo año, el valor de la producción de los sectores de comercio, servicios y turismo del municipio se estimó en más de 216,5 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 11,5%.

El Centro Comercial Lao Bao tiene aproximadamente 350 comerciantes que venden una variedad de productos, principalmente importados de Tailandia y Laos. (Fuente: VNA)

Más allá de su aporte económico, la puerta fronterizo internacional de Lao Bao desempeña un papel relevante en la garantía de la seguridad fronteriza. Las fuerzas fronterizas mantienen una estrecha coordinación con los organismos competentes en la gestión del territorio, el mantenimiento del orden y la seguridad, así como en la salvaguardia de la soberanía nacional, creando un entorno estable para el desarrollo de la economía fronteriza.

Por su parte, Tran Anh Vu, presidente del Comité Popular de la comuna de Lao Bao, señaló que en el futuro la localidad seguirá impulsando las actividades comerciales en la puerta fronterizo internacional de Lao Bao y a lo largo del eje del Corredor Económico Este-Oeste. Asimismo, mantendrá y ampliará los mercados tradicionales con Laos, diversificará los productos y las modalidades de negocio, y fomentará el comercio electrónico y la comercialización de productos con origen claro y garantía de seguridad alimentaria.

Además, la comuna ha definido como prioridad el aprovechamiento eficiente del fondo de tierras y de las zonas de materias primas en el área de Tan Long, con el fin de desarrollar servicios de acopio, procesamiento y conservación de productos agrícolas, así como modelos de turismo agrícola y ecológico.

Con la atención inversora de los organismos centrales, la determinación de la provincia de Quang Tri y el acompañamiento de las fuerzas funcionales y la comunidad empresarial, se espera que la Zona Económica y Comercial Especial de Lao Bao continúe consolidándose como un polo clave de crecimiento en el oeste de la provincia, contribuyendo al desarrollo socioeconómico, al fortalecimiento de la integración regional y a la salvaguardia de la seguridad fronteriza nacional./.