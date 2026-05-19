Implementan software para la declaración de residencia temporal de extranjeros en Vietnam

Guardia de Fronteras de la provincia de Lang Son supervisa datos de información de pasajeros. Foto: VNA

El Departamento de Gestión de Inmigración del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam organizó hoy una conferencia para anunciar la aplicación del software destinado a la declaración de residencia temporal de extranjeros y la notificación de alojamiento de ciudadanos vietnamitas.

El coronel Pham Hoang Diep, subdirector del Departamento, señaló que la implementación de esta plataforma común representa un cambio importante en la gestión de la residencia y de los extranjeros, orientado hacia la modernización y la sincronización del sistema.

La página para la declaración de residencia del Ministerio de Seguridad Pública.

Asimismo, facilita a los establecimientos de alojamiento y a la población el cumplimiento de sus obligaciones de declaración, al tiempo que mejora la conectividad, el intercambio y la explotación de datos para la gestión estatal en materia de seguridad y orden público.

Según indicó, en lugar de utilizar múltiples plataformas como antes, los establecimientos de alojamiento solo necesitarán un único software unificado para realizar la declaración de residencia temporal de extranjeros y la notificación de alojamiento de ciudadanos vietnamitas. Los datos serán clasificados automáticamente por el sistema y enviados a las fuerzas competentes para su gestión, explotación y uso según sus funciones y responsabilidades.

El subdirector informó que el software ya ha sido implementado de forma piloto en varias localidades y ha mostrado resultados iniciales positivos, cumpliendo en general los requisitos operativos y facilitando tanto a la policía local como a los establecimientos de alojamiento.

En cuanto a la declaración de residencia temporal de extranjeros, el sistema está vinculado a la implementación del proceso de gestión de extranjeros que ha sido probado en varias localidades, donde muchas etapas del procedimiento se han desarrollado sobre esta plataforma digital. Por ello, la implementación del software común será una base importante para que las policías locales se preparen para la aplicación oficial del procedimiento de gestión de extranjeros en Vietnam, una vez que sea aprobado a nivel nacional y aplicado oficialmente a partir del 15 de junio de 2026.

En la conferencia, representantes de la Oficina 5 del Departamento de Gestión de Inmigración presentaron el sistema de software común del Ministerio de Seguridad Pública y respondieron a las dificultades, obstáculos y propuestas de las unidades policiales locales relacionadas con su implementación y operación.

En el futuro, las unidades policiales locales deberán reforzar su responsabilidad, estudiar cuidadosamente las instrucciones, y proponer soluciones ante las dificultades para asegurar que el software se implemente de manera uniforme desde el 21 de mayo y funcione de forma fluida y eficaz antes del 1 de julio de 2026, según lo previsto./.