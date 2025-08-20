Implementan control biométrico de boletos en estación ferroviaria de Hanoi

Hanoi (VNA) - La Corporación de Ferrocarriles de Vietnam (VNR) puso en marcha oficialmente un sistema de control de boletos basado en tecnología biométrica en la estación de Hanoi, dando un paso importante hacia la modernización del servicio ferroviario.

VNR pone en funcionamiento un sistema de control de billetes mediante tecnología biométrica a través de la autenticación de identificación ciudadana en la estación de Hanoi. (Fuente: vtv.vn)

Según el director general de la VNR, Hoang Gia Khanh, esta innovación no solo ofrece mayor comodidad y seguridad a los pasajeros, sino que también mejora la eficiencia en la gestión operativa y sienta las bases para el desarrollo de servicios modernos en el futuro.

En esta primera fase, el sistema utiliza la tarjeta de identificación con chip para verificar la información de los pasajeros, aprovechando la base de datos nacional para garantizar precisión y seguridad. Próximamente, VNR integrará el sistema con la aplicación VNeID, lo que permitirá a los usuarios validar sus boletos mediante identificación electrónica sin necesidad de portar físicamente la carné de identidad, simplificando así los trámites y mejorando la experiencia de viaje.

Durante la prueba realizada entre el 1 y el 10 de agosto, se comprobó que el tiempo promedio para el control de boletos es de solo 3 a 5 segundos por pasajero, un 50% más rápido que el método actual basado en la lectura de códigos QR. La tasa de reconocimiento supera el 98%, y el 92% de los usuarios encuestados valoraron el sistema como conveniente, aliviando además la carga del personal en horas punta.

VNR planea implementar un modelo de control de boletos completamente electrónico y sincronizado a nivel nacional tras la integración total con VNeID, contribuyendo así a la modernización del sector ferroviario en los próximos años./.