Hue ordena desmantelar estructuras ilegales en tumba imperial tras el Tet
Las autoridades de la central ciudad vietnamita de Hue ordenaron el desmantelamiento de una estructura de madera erigida ilegalmente dentro del área central de la tumba del Emperador Thieu Tri, un sitio patrimonial de la humanidad, inmediatamente después de las festividades del Año Nuevo Lunar (Tet).
Mediante un documento oficial, el Comité Popular de la ciudad requirió al Centro de Conservación de Monumentos de la Ciudadela Imperial Hue que retire completamente el edificio y restaure el terreno original a su estado previo después del 3 de marzo de 2026 (decimoquinto día del primer mes del año lunar).
La estructura, construida sobre una base de piedra frente al mausoleo de la Reina Madre Tu Du, se encuentra dentro de la zona de protección nivel 1 del complejo de la tumba, parte del conjunto de monumentos declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
La decisión llega luego de que el Departamento de Cultura y Deportes de Hue identificara dos nuevas construcciones no autorizadas durante una inspección. La primera es la mencionada casa de madera de 35 m². La segunda es una puerta de entrada construida en el acceso a la tumba, adyacente al área central protegida.
Considerando las necesidades prácticas durante las festividades del Tet (Año Nuevo Lunar), la ciudad permitirá temporalmente que la estructura de madera permanezca en su lugar para atender a peregrinos y visitantes. Sin embargo, se ha dado una instrucción estricta para su desmantelamiento inmediato una vez que concluya el período festivo.
Para la puerta de entrada no autorizada, el Centro de Conservación debe preparar urgentemente un expediente técnico-económico y presentarlo a las autoridades superiores, incluido el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, para su evaluación conforme a la Ley de Patrimonio Cultural 2024.
El documento oficial también enfatiza la necesidad de una estricta supervisión y coordinación en el futuro. El Departamento de Cultura y Deportes supervisará todo el proceso de desmantelamiento y garantizará que el Centro de Conservación siga todos los procedimientos legales, consultando a las agencias relevantes y expertos para preservar la autenticidad e integridad del monumento./.