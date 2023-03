Hospital vietnamita ofrecerá pruebas gratuitas de glaucoma con software de IA

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Hospital Oftalmológico de Ciudad Ho Chi Minh anunció que ofrecerá pruebas de detección rápida y gratuita de glaucoma mediante el uso de software de inteligencia artificial (IA).



Para conmemorar la Semana Mundial del Glaucoma 2023, que se celebrará del 13 al 17 de marzo, el hospital planea brindar exámenes y consultas a mil personas.



La oferta tiene como objetivo ayudar a los habitantes de la ciudad a acceder a una nueva tecnología: el software de IA EyeDr que podría ayudar a avanzar en la detección temprana de la enfermedad.



Con la ayuda de EyeDr, los médicos determinarán rápidamente qué pacientes tienen más probabilidades de padecer la enfermedad.



Los mayores de 40 años que tengan un familiar con glaucoma o padezcan miopía, hipermetropía o uso prolongado de corticosteroides son elegibles para registrarse para el examen gratuito.



El personal de atención al cliente del hospital concertará y confirmará la cita.



Las personas pueden registrarse en línea para la prueba en https://forms.gle/o8XwBZ7YeJckSWb28. La fecha límite para el registro es desde ahora hasta que se agote el número ofertado.

La Semana Mundial del Glaucoma 2023 tiene como objetivo crear conciencia sobre el glaucoma y exhorta a las personas a hacerse la prueba.



Hasta el momento, más de 500 actividades de todo el mundo se han presentado en el mapa mundial.



Según la Asociación Mundial del Glaucoma, la Semana Mundial del Glaucoma es una iniciativa única que destaca a ese padecimiento como la principal causa de ceguera irreversible prevenible en todo el mundo.



El diagnóstico y tratamiento oportunos del glaucoma pueden prevenir el deterioro innecesario de la visión. Sin embargo, muchos no saben que tienen la enfermedad o pueden no tener acceso a la atención que tanto necesitan.



La mayoría de las personas con glaucoma no lo saben y gran cantidad de los pacientes con glaucoma no tienen síntomas.



La detección temprana de la enfermedad brinda a los pacientes una gran oportunidad de preservar su visión en los años venideros.



Dado que se espera que las cifras aumenten exponencialmente, es un problema de salud pública cada vez mayor que necesita más atención y sistemas de salud ocular eficaces./.