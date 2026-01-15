Hito médico en Vietnam: retrasan parto gemelar ocho semanas

El recién nacido fue dado de alta del hospital con alegría de su familia y los doctores. (Foto: VNA)

Una mujer embarazada esperaba gemelos, pero uno de los fetos tenía un defecto congénito y fue interrumpido a mitad de la gestación; ante esta situación, los médicos del Hospital Tu Du de Ciudad Ho Chi Minh prolongaron la gestación del feto restante ocho semanas y lograron que el bebé naciera sano y salvo.



Los doctores del Hospital Tu Du de Ciudad Ho Chi Minh compartieron que, a finales de junio de 2025, a la joven H.N de 21 años de edad, residente en la provincia de Tay Ninh, le diagnosticaron un embarazo gemelar con dos placentas y dos sacos amnióticos, gracias a la fertilización in vitro.



A las 20 semanas de embarazo, los médicos le realizaron una ecografía y observaron que la embarazada tenía un feto con desarrollo normal y estable, y el otro traía problemas congénitos.



En la tarde del 10 de noviembre de 2025, cuando el embarazo tenía 24 semanas y 6 días, la joven experimentó un dolor abdominal repentino y descubrió una masa anormal que sobresalía de la vagina. En el hospital, los médicos determinaron que se había producido el mortinato y procedieron a pinzar y cortar el feto, dejando parte del cordón umbilical y toda la placenta en la cavidad uterina.



En ese momento, el cuello uterino de la embarazada se había dilatado 2 cm y se producían contracciones uterinas. Sin embargo, dado que el feto restante tenía solo 24 semanas y 6 días, presentaba retraso del crecimiento intrauterino y pesaba solo unos 620 gramos, las probabilidades de supervivencia eran muy bajas. Por lo tanto, los médicos decidieron por unanimidad continuar el embarazo para prolongar la gestación al máximo, garantizando la seguridad de la madre.



Con el máximo esfuerzo en el tratamiento, los especialistas continuaron prolongando la gestación del bebé a 32 semanas. El 6 de enero de 2026, la embarazada dio a luz a una niña que pesó 1,8 kg.



Tres días después del parto, la madre se había recuperado casi por completo y la bebé también se estaba estabilizando gradualmente, recibiendo atención canguro intermitente. El 13 de enero de 2026, la bebé pudo regresar a casa y reunirse con su familia.



De acuerdo con Tran Ngoc Hai, director del Hospital Tu Du, actualmente, según la literatura médica mundial, solo existen unas pocas docenas de casos exitosos de retraso del nacimiento del segundo hijo en un embarazo gemelar, y el retraso suele ser breve, de tan solo una a cuatro semanas.



Este retraso conlleva el riesgo de infección del líquido amniótico que puede provocar sepsis, lo cual pone en peligro la vida de la madre, comentó.



Tal éxito es una clara evidencia de la capacidad profesional y la colaboración multidisciplinaria del equipo médico en el manejo de casos complejos y raros, dando a vidas frágiles la oportunidad de sobrevivir./.