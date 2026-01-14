Hanoi (VNA) - Con motivo del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), la ciudad de Hanoi ha desplegado una serie de actividades de decoración, propaganda, así como eventos culturales y artísticos, creando un ambiente solemne, alegre y lleno de entusiasmo en las vísperas de este importante evento político.

Hanoi se viste de fiesta para el XIV Congreso del Partido. Foto: Nguyen Thang - VNA

La campaña, considerada una misión política clave, se desarrolla de manera meticulosa y coordinada. Las exhibiciones se concentran en seis zonas principales: el centro de la ciudad, las principales entradas a la capital, las áreas de alojamiento de los delegados, la zona del Mausoleo de Ho Chi Minh, las rutas de acceso al Centro Nacional de Convenciones y otras áreas cercanas.

Los 126 comunas y barrios de Hanoi participan activamente en las decoraciones. Los edificios públicos iniciaron las decoraciones el 10 de enero, mientras que los residentes izarán la bandera nacional entre el 15 y el 25 de enero. Desde el 25 de diciembre de 2025, 143 pantallas LED están transmitiendo contenido relacionado con el Congreso.

En una calle de Hanoi. Foto: Nguyen Thang - VNA

La capital también ha avanzado significativamente en la ejecución del plan de comunicación aprobado, y sigue instalando pancartas, letreros y elementos de iluminación, incluso en las zonas periféricas. Las decoraciones florales y las instalaciones artísticas estarán finalizadas antes del 16 de enero.

Paralelamente, se están organizando 88 espectáculos culturales y artísticos en toda la ciudad para enriquecer la vida cultural local y fortalecer el espíritu colectivo de cara al Congreso.

El punto culminante de estas celebraciones será el programa artístico especial de 120 minutos titulado "Bajo la Gloriosa Bandera del Partido", que mostrará la relevancia política y simbólica del evento, con tres cuadros temáticos y un gran espectáculo pirotécnico al final.

Gracias a la preparación rigurosa y coordinada, Hanoi ha creado un ambiente solemne y vibrante, reflejando la confianza, el orgullo y la unidad de los habitantes de la capital, que esperan con entusiasmo este trascendental evento político./.