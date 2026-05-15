Hanoi: Satisfacción ciudadana como medida de la transformación digital

El modelo de gobierno local de dos niveles ha recibido la aprobación y satisfacción de la población y las empresas. Foto: VNA

En el proceso de construcción de un gobierno digital, una economía digital y una sociedad digital, Hanoi está pasando decididamente de una lógica de “implementar tecnología” a otra centrada en “servir a los ciudadanos y a las empresas”.



La capital vietnamita subraya que la eficacia de la transformación digital no se mide por el número de aplicaciones o la proporción de trámites en línea, sino por la reducción de documentos, tiempo y costos para la población y el tejido empresarial, así como por el nivel de transparencia y eficiencia del aparato administrativo.



Este fue también el eje central destacado por Tran Duc Thang, miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido de Hanoi, en la reunión del Comité Directivo 57 a inicios de mayo de 2026, donde enfatizó que la evaluación de la transformación digital debe basarse en impactos reales, evitando formalismos y despilfarros.



De la “gestión administrativa” a la “gobernanza digital”



En los últimos años, Hanoi se ha consolidado como una de las localidades líderes en transformación digital, con un enfoque integral, interconectado y orientado a la eficiencia del servicio.



La ciudad ha pasado de dirigir mediante documentos a gestionar por tareas, productos, plazos y evidencias concretas; al tiempo que ha desarrollado plataformas de datos compartidos y mecanismos de seguimiento del progreso.



La transformación digital se implementa en todo el sistema político con 20 grupos de tareas clave y 30 grandes proyectos; el 100% de las comunas, barrios y departamentos cuentan con planes específicos. La plataforma de gestión HanoiWork se ha desplegado en 153 unidades con más de 37.000 cuentas, facilitando la asignación de tareas y el seguimiento en entornos digitales.



La ciudad considera los datos como un “nuevo recurso”, construido bajo los principios de exactitud, suficiencia, limpieza, actualización, uniformidad y uso compartido. En el ámbito sanitario, los historiales médicos electrónicos han sido depurados e integrados con el sistema VNeID; en el sector de tierras, las agencias están interconectadas para reducir los tiempos de tramitación.



Cuando los datos están interconectados, los ciudadanos no necesitan repetir declaraciones y las empresas reducen costos de cumplimiento: este es el valor esencial de la transformación digital.



Actualmente, Hanoi cuenta con 2.063 procedimientos administrativos, de los cuales 661 han sido descentralizados mediante distintos mecanismos para acortar los plazos de resolución. A inicios de mayo de 2026, 92 de 126 comunas y barrios alcanzaron una tasa superior al 90% en la emisión integral de documentos electrónicos.



No obstante, la ciudad reconoce abiertamente la existencia de una situación en la que “hay muchos sistemas y cuentas, pero su explotación no es proporcional”, lo que exige revisar el conjunto del sistema para evitar inversiones dispersas y falta de interoperabilidad.



Un cambio clave en la gestión es pasar de “contar tareas” a “medir resultados”. La evaluación de la transformación digital se vincula a indicadores concretos como la reducción de trámites, tiempo y costos; el aumento del uso de servicios digitales y la capacidad de reutilizar datos.



Según expertos, este enfoque está en línea con las tendencias internacionales, ya que una administración digital exitosa debe lograr que los ciudadanos estén dispuestos a utilizarla, y no limitarse a desplegar tecnología.



Impulso a la economía digital y la ciudad inteligente



Además del gobierno digital, Hanoi promueve con fuerza la economía digital y la innovación. Para el primer trimestre de 2026, la ciudad contaba con 204 empresas de ciencia y tecnología, más de 1.000 startups y cerca de 11.000 empresas tecnológicas.



La ciudad también está innovando en la contratación de proyectos científicos y tecnológicos orientados a resolver problemas reales, con 108 propuestas para 30 desafíos prioritarios. El objetivo es que la economía digital represente el 22% del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) en 2026, al menos el 40% en 2030 y alrededor del 50% en 2035.



El desarrollo de ciudades inteligentes basadas en datos, gemelos digitales e inteligencia artificial también se está acelerando, vinculado a modelos de transporte inteligente, desarrollo orientado al transporte (TOD), logística digital y gestión urbana en tiempo real.



Paralelamente, la transformación digital se integra con el desarrollo sostenible, con metas de emisiones netas cero, promoción de energías limpias y economía circular.



Pese a los avances, Hanoi aún enfrenta desafíos como retrasos en algunas tareas, limitaciones en la eficacia del uso de recursos y el riesgo de una “digitalización formalista” si no se garantiza la interoperabilidad de datos y la estandarización de procesos.



Expertos coinciden en que el factor decisivo no es la tecnología, sino el cambio en la forma de operar. Poner a ciudadanos y empresas en el centro permitirá evitar despilfarros y mejorar la eficiencia de la inversión.



En el contexto de la implementación nacional de la Resolución 57-NQ/TW, se espera que Hanoi continúe desempeñando un papel de liderazgo. Más importante aún, si los ciudadanos perciben claramente mayor comodidad en cada trámite y las empresas reducen costos y tiempo, ese será el indicador más claro del éxito de la transformación digital./.