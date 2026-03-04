Hanoi promueve uso de tecnologías digitales en proceso electoral

Hanoi (VNA) Ante el acelerado desarrollo del Gobierno digital en Hanoi, la transformación digital se está convirtiendo gradualmente en una base fundamental en todo el proceso electoral, desde la gestión de los datos de los votantes y la recepción de solicitudes de candidatura hasta la difusión y divulgación pública de información.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)



La infraestructura digital no solo ayuda a que el proceso electoral funcione de forma más científica, precisa y sincrónica, sino que también contribuye a mejorar la transparencia, aumentar la interacción con los votantes y garantizar que cada papeleta se prepare con base en información completa y confiable.



En la capital vietnamita, la aplicación de la tecnología se ha implementado de forma sincrónica en muchos procesos clave.



Los datos de los votantes se toman de la Base de Datos Nacional de Población, lo que minimiza errores, duplicaciones u omisiones. Las solicitudes de candidatura se reciben mediante un enfoque híbrido que combina métodos tradicionales y digitales, lo que garantiza el cumplimiento legal y una gestión y almacenamiento sencillos.

Datos “precisos, completos, limpios y activos”



Según el vicepresidente permanente del Comité Electoral del capitalino barrio del Giang Vo, Co Nhu Dung, los datos de población se consideran la "columna vertebral" de las elecciones del 15 de marzo para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y a los Consejos Populares en todos los niveles para el período 2026-2031.



La revisión y actualización de la información de los votantes con base en el sistema de identificación electrónica garantiza que la lista se compile con precisión para cada área de votación y las tarjetas de votantes se imprimen directamente desde el sistema, lo que asegura uniformidad y seguridad, comentó.



También se han digitalizado todos los registros de candidatos a nivel del barrio, lo que contribuye a acortar los tiempos de procesamiento y a aumentar la coherencia en la gestión, detalló.



El objetivo final es organizar unas elecciones que sean “Democráticas - Legales - Seguras - Económicas”, en las que la tecnología juegue un papel de apoyo crucial, ayudando a ahorrar mano de obra y al mismo tiempo asegurando el cumplimiento de las regulaciones legales, reiteró.



Por su parte, Nguyen Hoang Truong, presidente del Consejo Popular del barrio de Cua Nam, dijo que la colocación de códigos QR en los establecimientos de votación facilita que los votantes busquen información relevante y envíen comentarios o sugerencias.



No se trata solo de una solución técnica, sino también de un paso de la comunicación unidireccional a la interacción bidireccional, aumentando la transparencia y la responsabilidad, agregó.



En particular, a nivel de ciudad, el Comité del Frente de la Patria de Vietnam en Hanoi lanzó un mapa de información electoral digital, que integra datos sobre unidades electorales, listas y biografías de candidatos, programas de acción y enlaces a agencias de noticias oficiales.



Esta plataforma contribuye a la sistematización de la información, ayudando a los electores a acceder a los datos de forma visual, sincronizada y actualizada en tiempo real, entre otros.



Los jóvenes integran la tecnología en su trabajo cotidiano



La transformación digital en las elecciones no solo es impulsada por agencias especializadas, sino que también refleja la participación creativa de los jóvenes.



En el barrio de Ha Dong, los jóvenes locales han desarrollado y puesto en funcionamiento un Chat para apoyar la labor electoral: un modelo flexible y práctico.



Impulsada por la necesidad de respuestas rápidas a las preguntas de los ciudadanos, la Unión de Jóvenes del barrio de Ha Dong desarrolló proactivamente ese chat centrado en temas de interés para los votantes, sobre todo zonas de votación, unidades electorales, procedimientos de votación y documentos de orientación relacionados. Con simples comandos, los usuarios pueden recibir respuestas rápidas y precisas.



Nguyen Tien Phuc, vicepresidente del Comité del Frente de la Patria del barrio de Ha Dong y secretario de la Unión de Jóvenes de la localidad, subrayó que el uso del chat no solo ayuda a reducir la carga del trabajo de propaganda directa, sino que también crea condiciones para que las personas accedan a la información de manera más conveniente.



Más importante aún, esta es una manera para que los jóvenes locales demuestren su papel pionero a la hora de llevar la transformación digital a un trabajo concreto, práctico y orientado a las personas, remarcó.



Es evidente que, desde los datos de población y los registros de candidatos digitalizados hasta la aplicación de códigos QR, mapas digitales y chat para apoyar a los ciudadanos, la infraestructura digital está formando un ecosistema tecnológico al servicio de las elecciones en Hanoi.



Cuando las capas de datos están conectadas, la información se hace pública y se mejora la interacción, el proceso electoral se vuelve no solo más preciso sino también más transparente y más cercano a la gente./.