Hanoi presenta nuevos destinos turísticos para atraer a los visitantes

Hanoi (VNA) – Tres nuevos productos turísticos de Hanoi fueron presentados durante una ceremonia copresidida por el Departamento Municipal de Turismo y el Comité Popular del municipio de Phuc Tho, con el objetivo de ofrecer a los visitantes una inmersión en la riqueza cultural e histórica de la capital vietnamita.



Acto de presentación de los productos (Foto: VNA)



El primero, titulado “Ruta del patrimonio Nam Thang Long – La esencia de los pueblos artesanales de Vietnam”, conecta las comunas de Dai Thanh, Hong Van, Ngoc Hoi y Chuyen My. El recorrido lleva a los visitantes a aldeas artesanales centenarias donde perduran las habilidades tradicionales y el folclore. Allí pueden admirar la laca de Ha Thai, la arquitectura y sastrería de estilo Este-Oeste de Cuu, el vino real de crisantemo de Ngau y las artesanías impregnadas de creencias populares de Phuc Am.



El segundo producto, “El Camino del Aprendizaje”, en la comuna de O Dien, rinde homenaje a la milenaria tradición académica de Hanoi. Este circuito explora el legado intelectual, los valores éticos y el humanismo que han forjado el carácter elegante y culto de los hanoienses. Centrado en el área histórica de O Dien y el Templo Van Hien, dedicado al héroe To Hien Thanh y otros eruditos, el recorrido crea un espacio sagrado que celebra el conocimiento y la virtud.



El tercero, “Los colores florales de Tuong Phieu”, pone el foco en la vida rural de la comuna de Phuc Tho. Los visitantes son invitados al pueblo de Tich Giang, a orillas del apacible río Tich, donde más de 100 hectáreas de crisantemos y rosales florecen junto a cientos de especies ornamentales. Este colorido paisaje, símbolo de la creatividad local, está coronado por la Casa Comunal de Tuong Phieu, reconocida reliquia nacional especial que conserva la arquitectura de la dinastía Le (1437–1471) y refleja las profundas raíces culturales de la comunidad.



Estas nuevas ofertas son fruto de una estrecha cooperación entre el Departamento de Turismo, las autoridades de Phuc Tho, Dai Thanh, Ngoc Hoi, Hong Van, Chuyen My y O Dien, junto con las comunidades locales y las agencias de viajes. En conjunto, han enriquecido la oferta turística de Hanoi con experiencias que combinan tradición y modernidad.



Según Tran Trung Hieu, subdirector del Departamento, el lanzamiento busca rendir homenaje al patrimonio cultural y a los habitantes de Hanoi, alma de una capital milenaria reconocida por la UNESCO como Ciudad Creativa del Diseño, al tiempo que impulsa la innovación y el turismo verde e inteligente.



Esta entidad instó a la Asociación de Turismo de Hanoi, al Club de Viajes UNESCO Hanoi y a las agencias de viajes a promover estos destinos en sitios web, redes sociales y otras plataformas, además de crear nuevos circuitos que los conecten e integren sitios OCOP (Cada Comuna, Un Producto) para fomentar el consumo de productos locales y apoyar a sus productores./.