Hanoi por mejorar turismo de golf para atraer a viajeros de lujo

Hanoi (VNA)- Hanoi se empeña hoy en adoptar distintas soluciones para intensificar las conexiones, la promoción y la organización de eventos de gran envergadura en pos de impulsar el desarrollo del turismo de golf.



Según especialistas, la capital de Vietnam tiene un gran potencial para desarrollar el turismo de golf, que se considera un producto estratégico de la llamada industria de ocio para atraer a turistas del segmento lujoso, especialmente visitantes foráneos.



Sin embargo, la urbe enfrenta aún ciertas dificultades para crear su propio “encanto” en el segmento.



Según el Departamento de Turismo de Hanoi, la capital cuenta actualmente con cinco campos de golf en funcionamiento con estándar internacional como Long Bien Golf Course, Van Tri Golf Club, Kings Island Golf (Dong Mo Golf Course), Minh Tri Golf Course, Legend Hill, aparte del sistema auxiliar y las instalaciones de alojamientos diversos y profesionales.



El vicedirector del Departamento Nguyen Hong Minh subrayó que el turismo de golf se considera uno de los productos de lujo potencial de Hanoi, en particular, y de Vietnam, en general, que contribuye en gran medida a la atracción de visajeros que gastan mucho, en especial, los foráneos.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación del Turismo de Golf de Vietnam Pham Thanh Tri notificó que el segmento ha coadyuvado a incrementar el ingreso del país y de Hanoi por servicios turísticos.



Sin embargo, según los especialistas, el número de campos de golf en Hanoi es aún limitado, mientras que los costos son altos para los clientes domésticos y falta todavía una conexión entre las unidades en las actividades de promoción y organización de eventos atractivos.



En ese sentido, Thanh Tri recomendó adoptar un mecanismo de negocios particular para el segmento, en pos de fomentar la competitividad en la arena regional e internacional, a la par de integrar actividades de entretenimiento en los servicios de golf y mejorar la conexión con las agencias turísticas.



El presidente del Premio World Travel Awards, Graham Cooke, sugirió a Hanoi en 2022, durante una visita a Vietnam, que invierta en sistema infraestructural con estándares internacionales.



La directora del Departamento de Turismo de Hanoi, Dang Huong Giang, reafirmó la disposición de la unidad de intensificar la coordinación con otras entidades para promover los servicios al respecto y organizar certámenes prestigiosos, en pos de atraer a más turistas, en especial los extranjeros./.