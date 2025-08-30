Hanói celebra con alegría el ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional

La Plaza Ba Dinh de Hanoi se convirtió en un solemne escenario del ensayo general con la participación de miles de militares y civiles, en vísperas del 80º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional de Vietnam.

A las 6:30 de la mañana del 30 de agosto de 2025, tuvo lugar en la Plaza Ba Dinh, en Hanoi, el ensayo general a nivel estatal para conmemorar el 80º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y del Día Nacional (2 de septiembre). En el acto participaron fuerzas armadas y civiles.

La revista ilustrada Vietnam (VNP) se complace en ofrecer a sus lectores algunas de las imágenes más destacadas de este acontecimiento:

