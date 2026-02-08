Hanoi acoge el Festival de Primavera 2026

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam organizó en Hanoi el Festival de Primavera 2026, en saludo al éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y al 96.º aniversario de la fundación de esta fuerza política, así como a la celebración del Tet (Año Nuevo Lunar).

Una de las actuaciones artísticas en el Festival. (Fuente: VNA)



Al intervenir en la ceremonia inaugural, el viceministro de la cartera, Ta Quang Dong, destacó que se trata de un evento cultural anual profundamente arraigado en la tradición vietnamita, que su ministerio ha organizado de manera continua a lo largo de los años.



Señaló que el festival de este año se celebra en un contexto particularmente especial, cuando todo el Partido, el pueblo y el Ejército han culminado con éxito la organización del XIV Congreso Nacional, abriendo un nuevo período con orientaciones estratégicas destinadas al desarrollo rápido y sostenible del país.



El evento cuenta con la participación de embajadas de los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y de centros culturales extranjeros en Vietnam, y constituye una oportunidad para que la cultura tradicional vietnamita entable un diálogo directo con amigos internacionales, creando conjuntamente un espacio artístico diverso y reafirmando la política exterior de independencia, autodeterminación, resiliencia, multilateralización y diversificación de las relaciones exteriores, informó.



El Festival de Primavera reúne numerosos espacios culturales, artísticos y experienciales únicos, que reflejan de manera vívida la vida cultural tradicional del pueblo vietnamita en interacción con el espíritu contemporáneo.



Además, el Comité Organizador presenta la exposición temática de fotografías titulada “Primavera con el Partido”, la cual pone de relieve el papel de liderazgo del Partido Comunista de Vietnam y sus importantes logros en la causa revolucionaria.



Asimismo, los visitantes pueden participar en actividades tradicionales del Tet, como la elaboración de "banh chung" (pasteles cuadrados de arroz glutinoso), "banh gai" (pasteles de arroz glutinoso ennegrecido con hojas comestibles), la creación de "to he" -un juguete tradicional elaborado con harina de arroz- y la práctica de la caligrafía, además de disfrutar de diversos programas artísticos, entre otras propuestas./.