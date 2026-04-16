Hai Phong impulsa innovación para avanzar en reforma educativa

Una clase de matemáticas impartida en un idioma extranjero y utilizando modelos en la escuela secundaria Hong Quang, barrio de Le Thanh Nghi. Foto: VNA

Fomentar la pasión por el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes mediante concursos internacionales, junto con un fuerte enfoque en la enseñanza de idiomas extranjeros, es un pilar fundamental para que la ciudad vietnamita de Hai Phong implemente la Resolución No. 71-NQ/TW del Buró Político sobre avances en el desarrollo de la educación y la formación.



Trinh Ngoc Tung, rector del bachillerato Hong Quang en el barrio de Le Thanh Nghi, describió la resolución como una visión estratégica que no solo reafirma la educación como una política nacional prioritaria, sino que también establece objetivos concretos.



Destacó la orientación hacia el desarrollo de la educación basada en los valores culturales nacionales, integrando al mismo tiempo los estándares internacionales, con el objetivo de formar ciudadanos vietnamitas para que se conviertan en ciudadanos globales. En la práctica, el instituto anima a los estudiantes a aprender idiomas extranjeros y tecnologías de la información, y a acceder a entornos educativos y laborales globales, afirmó.



Con este fin, la escuela ha renovado su metodología de enseñanza de idiomas extranjeros y ha puesto en marcha un programa piloto para la enseñanza de Matemáticas y Química en inglés. En noviembre pasado, sus alumnos ganaron el primer premio en el concurso de elocuencia en inglés “Unlock The IELTS 2025”. Desde el año académico 2025-2026, la escuela ha implementado un programa piloto para la enseñanza de varias asignaturas en inglés, con planes de ampliar este modelo.

Según Ba Thi Hoang Yen, subdirectora de la Escuela Primaria An Dong en el barrio de An Hai, la resolución enfatiza la modernización y la integración internacional en la educación. La escuela prioriza el desarrollo de alumnos talentosos capaces de participar en actividades educativas internacionales, organizando concursos de forma sistemática.



Los alumnos de la escuela han logrado resultados notables, incluyendo 148 premios nacionales y cinco premios internacionales de Matemáticas en el año académico 2024-2025. En el primer semestre de 2025-2026, ganaron 150 premios nacionales y dos premios internacionales.



La escuela también ha modernizado sus instalaciones, incluyendo aulas especializadas y aulas inteligentes, al tiempo que promueve la aplicación de la tecnología digital y la inteligencia artificial (IA) en la enseñanza. Se anima a los docentes a utilizar la tecnología para mejorar la calidad de las clases, con la IA como herramienta de apoyo.



Fortalecimiento de la capacidad de integración



Fortalecer la capacidad de integración internacional de los estudiantes es una tarea clave establecida por el Comité municipal del Partido. La ciudad aspira a mantener su posición de liderazgo nacional en calidad educativa, garantizando que los resultados del aprendizaje se acerquen a los estándares regionales e internacionales, especialmente en tecnología, IA y dominio del inglés.



Para lograr estos objetivos, Hai Phong está impulsando una transformación digital integral y ampliando la aplicación de la tecnología digital y la IA en la educación. El sector también trabaja para mejorar la calidad de la enseñanza del inglés y convertirlo gradualmente en una segunda lengua en las escuelas, estandarizando el nivel de competencia tanto para docentes como para estudiantes.



Do Duy Hung, subdirector del Departamento municipal de Educación y Formación, afirmó que todos los estudiantes de tercero a duodécimo grado estudian idiomas extranjeros según el currículo nacional, y que casi todas las escuelas primarias ofrecen enseñanza temprana del inglés. Las escuelas también han introducido otros idiomas como francés, chino, ruso y alemán.



La ciudad ha invertido en infraestructura, incluyendo aulas inteligentes y multimedia, y la mayoría de las escuelas cuentan con instalaciones específicas para la enseñanza de idiomas extranjeros.



En los próximos años, el sector educativo seguirá mejorando la enseñanza de lenguas extranjeras, promoviendo las aplicaciones digitales y de inteligencia artificial, y ampliando las plataformas de aprendizaje en línea y los recursos digitales, ayudando a los estudiantes a mejorar sus competencias e integrarse con confianza en el entorno global./.