Francia deviene primer país en UE en establecer asociación estratégica integral con Vietnam

París (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y jefe de Estado, To Lam, y el presidente francés, Emmanuel Macron, acordaron hoy aquí la emisión de la Declaración conjunta también orientaciones para el desarrollo cada vez más profundo y sustancial del marco de asociación estratégica binacional, decisión que significa que Francia se convierte en el primer país de la Unión Europea (UE) en establecer la asociación estratégica integral con Vietnam.

Panorama de las conversaciones entre el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y jefe de Estado, To Lam, y el presidente francés, Emmanuel Macron. (Fuente: VNA)



Se trata del contenido más sobresaliente de las conversaciones el 7 de octubre (hora local) hoy aquí entre To Lam y Macron, durante las cuales, el dirigente anfitrión destacó que la visita oficial del máximo dirigente vietnamita constituye la primera de su tipo de un mandatario vietnamita a Francia en los últimos 22 años y afirmó que la elevación de las relaciones al nivel de asociación estratégica integral está en conformidad con el marco de cooperación y los deseos de ambas parte.



Por otro lado, agradeció a Vietnam por haber participado en la Cumbre Francófona y a muchas actividades importantes relacionadas, como el Foro Francotech, y expresó sus condolencias a Vietnam por pérdidas causadas por el supertifón Yagi y afirmó que apoyará a Vietnam para superar las consecuencias.



En la ocasión, los dos dirigentes debatieron la situación socioeconómica de cada país, la cooperación bilateral y cuestiones regionales e internacionales de interés mutuo.



Expresaron satisfacción por los avances positivos de las relaciones entre los dos países, especialmente en campos de política - diplomacia, seguridad - defensa, comercio - inversión y educación.



Acordaron mejorar y fortalecer el intercambio de delegaciones en todos los niveles, especialmente las de alto nivel a través de los canales del Partido, el Estado, el Gobierno y la Asamblea Nacional.



Por otro lado, resaltaron la cooperación en materia de seguridad y defensa como uno de los pilares importantes y ratificaron los esfuerzos por implementar efectivamente los acuerdos de cooperación firmados y organizar pronto un diálogo estratégico sobre seguridad- defensa, a la par de coordinar y apoyar la capacitación de oficiales, compartir experiencias en prevención y lucha contra el crimen, y apoyarse mutuamente en los foros de seguridad regionales y mundiales.



A su vez, To Lam elogió la reciente visita del ministro francés de las Fuerzas Armadas, Sébastien Lecornu, a Vietnam en ocasión el 70º aniversario de la Victoria de Dien Bien Phu, y señaló que tal viaje demostró el respeto por la historia y un compromiso con un futuro compartido.



En materia económica y comercial, ambos líderes elogiaron la cooperación en curso entre sus ministerios, agencias y localidades. Se comprometieron a seguir promoviendo préstamos preferenciales y la asistencia oficial al desarrollo (AOD) para Vietnam y a alentar a las empresas a aprovechar plenamente los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Vietnam (EVFTA).



To Lam instó a Francia a acelerar la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversión entre la UE y Vietnam (EVIPA) y solicitó a la Comisión Europea que levante la advertencia de "tarjeta amarilla" aplicada a productos acuáticos vietnamitas.



En tanto, Macron confirmó su compromiso de recomendar la ratificación del EVIPA al Parlamento francés con prontitud.



Por otra parte, Macron también elogió el compromiso de Vietnam con la Asociación para la Transición Energética Justa (JETP) y las iniciativas de transición verde.



Ambos líderes acordaron fortalecer el trabajo conjunto en áreas potenciales, entre ellas, la infraestructura, aeronáutica, ciencia y tecnología y producción de energías renovables y hidrógeno.



Las dos partes abogaron también por fortalecer la cooperación en nuevos campos como la inteligencia artificial e infraestructura de transporte aeroportuario y consintieron en promover la formación de recursos humanos calificados y seguir creando oportunidades para que los educandos vietnamitas estudien en Francia con más becas, así como ampliar la colaboración en los campos de la agricultura ecológica y circular, y la cooperación trilateral entre Vietnam, Francia y los países del sur global para garantizar la seguridad alimentaria mundial.



Macron apreció a los esfuerzos de Vietnam para responder al cambio climático; mientras que To Lam resaltó el papel pionero y líder de Francia en la lucha contra el cambio climático y expresó su esperanza de que las dos partes sigan cooperando en el desarrollo de modelos basados en ecosistemas sobre la base de garantizar la armonía de intereses.



El presidente francés valoró altamente el papel de la comunidad de vietnamitas en Francia como un puente de conexión importante entre los dos países, y afirmó que continuará creando condiciones favorables para que vivan y trabajen en el país de acogida.



Las dos partes elogiaron el papel central de la ASEAN en la región y se comprometieron a seguir promoviendo las relaciones Francia-ASEAN y UE-ASEAN, y a apoyarse mutuamente en foros multilaterales y organizaciones internacionales como la Reunión Asia-Europa (ASEM), el marco de cooperación ASEAN-UE, la Francofonía y las Naciones Unidas.





El presidente Macron enfatizó que Francia valora la postura de Vietnam sobre la erradicación de la violencia, el alivio de las tensiones y el llamado a todas las partes para resolver los conflictos en Ucrania, Oriente Medio y otras regiones por medios pacíficos y de conformidad con el derecho internacional.



En cuanto a la cuestión del Mar del Este, ambas partes reafirmaron la importancia de garantizar la paz, la estabilidad, la seguridad, la libertad de navegación marítima y aérea, y resolver las disputas por vías pacíficas de conformidad con el derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS 1982).



En esta ocasión, To Lam invitó a Macron a visitar Vietnam pronto y el líder francés aceptó la invitación con agrado. Numerosos documentos y acuerdos de cooperación en los ámbitos de la diplomacia, la cultura, la educación, el transporte y el interior fueron firmados por los ministerios, sectores y localidades de los dos países durante la visita oficial del máximo dirigente vietnamita a Francia./.