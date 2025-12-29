Fortalecer la unidad nacional con el aporte de los vietnamitas en el exterior

Vientián (VNA) – La creación por parte del Partido y el Estado de Vietnam de foros que permiten a la ciudadanía, incluida la comunidad vietnamita en el exterior, participar con opinión en los asuntos clave del país es una política acertada que refleja el espíritu democrático, la apertura al diálogo y la voluntad de escuchar, al tiempo que pone en valor la inteligencia colectiva de toda la nación.



Pham Thi Minh Huong, vicepresidenta de la Asociación de Empresarios Vietnamitas en el Exterior (Foto: VNA)



Esta valoración fue compartida por empresarios e intelectuales vietnamitas residentes en Laos durante entrevistas concedidas a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Vientián, en vísperas del Año Nuevo 2026, un período marcado por numerosos acontecimientos trascendentales para el país.



La empresaria Pham Thi Minh Huong, vicepresidenta de la Asociación de Empresarios Vietnamitas en el Exterior, afirmó que la consulta amplia de opiniones no solo contribuye a que las políticas y directrices del Partido y del Estado se ajusten mejor a la realidad, sino que también crea condiciones favorables para que los compatriotas en el extranjero expresen sus aspiraciones y aporten la experiencia acumulada durante su vida y trabajo fuera del país.



Según Minh Huong, esta política demuestra de manera coherente que el Partido y el Estado siempre consideran a la comunidad vietnamita en el exterior como una parte inseparable de la nación y una fuente de recursos importante para la construcción y el desarrollo del país.



La atención y la escucha activa fortalecen la confianza y generan mayor motivación para que los vietnamitas en el extranjero sigan vinculados y acompañando a su tierra natal, evaluó.



Desde su responsabilidad como empresaria en Laos, Minh Huong expresó su disposición a contribuir activamente a la formulación de políticas, compartir experiencias de gestión, transferir tecnología y apoyar la formación de recursos humanos, especialmente de las generaciones jóvenes.



Asimismo, señaló que las empresas vietnamitas en Laos continúan esforzándose por invertir y operar de manera eficiente, cumplir estrictamente la legislación del país anfitrión y construir una imagen de empresas vietnamitas prestigiosas y profesionales, contribuyendo así a elevar la marca y la posición de Vietnam en el mercado regional.



Paralelamente, estas empresas participan en actividades de bienestar social, apoyan a las comunidades afectadas por desastres naturales y colaboran en la construcción de infraestructuras, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Laos. Al mismo tiempo, impulsan activamente iniciativas solidarias de la comunidad vietnamita orientadas hacia la Patria, especialmente en momentos de calamidades naturales.



Minh Huong expresó su confianza en que cada aporte sincero de los vietnamitas en Laos contribuirá tanto al desarrollo sostenible de la tierra natal en la nueva etapa como al fortalecimiento de la relación entre ambos países.



En la misma línea, Nguyen Thi Lan Chi, vicedirectora de la Escuela Bilingüe Laos–Vietnam Nguyen Du, en Vientián, valoró positivamente la ampliación de estos foros participativos. A su juicio, esta política no solo encarna el espíritu democrático, sino que también refleja una visión estratégica que reconoce y aprovecha la inteligencia colectiva de la nación, tanto dentro como fuera del país.



Lan Chi subrayó que esta orientación tiene un significado profundo, ya que reafirma que, pese a vivir lejos de la Patria, los vietnamitas en el extranjero siguen siendo escuchados y reconocidos para participar en el proceso de construcción y desarrollo nacional. Ello confirma la postura constante del Partido y del Estado de considerar a la diáspora vietnamita como una parte inseparable de la nación y un recurso valioso en términos de inteligencia, experiencia y cultura.



Desde su labor educativa, Lan Chi destacó su compromiso no solo con la gestión y el desarrollo de la escuela, sino también con el fortalecimiento de la gran amistad y la solidaridad especial entre Vietnam y Laos./.