Festival del banh mi regresa para celebrar el ícono mundial de comida callejera vietnamita

Visitantes acuden al festival para conocer la emblemática marca del banh mi vietnamita. Foto: VNA

El IV Festival del banh mi de Vietnam 2026 abrió sus puertas este 23 de abril en el Parque Le Van Tam de Ciudad Ho Chi Minh, convocando tanto a amantes de la gastronomía como a turistas.



La edición de este año propone una serie de experiencias inmersivas, entre ellas una “zona de la memoria” que recorre la evolución del banh mi (bocadillo vietnamita), desde sus orígenes hasta sus versiones actuales. El espacio recrea puestos callejeros típicos de distintas regiones, junto con actividades interactivas y áreas de intercambio cultural.



Uno de los principales atractivos del evento es el área “Sabores de la patria”, que reúne a marcas destacadas, artesanos y panaderías para presentar una amplia variedad de creaciones de banh mi, tanto tradicionales como innovadoras, reforzando el atractivo de este plato para públicos nacionales e internacionales.

