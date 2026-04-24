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Festival del banh mi regresa para celebrar el ícono mundial de comida callejera vietnamita
El IV Festival del banh mi de Vietnam 2026 abrió sus puertas este 23 de abril en el Parque Le Van Tam de Ciudad Ho Chi Minh, convocando tanto a amantes de la gastronomía como a turistas.
La edición de este año propone una serie de experiencias inmersivas, entre ellas una “zona de la memoria” que recorre la evolución del banh mi (bocadillo vietnamita), desde sus orígenes hasta sus versiones actuales. El espacio recrea puestos callejeros típicos de distintas regiones, junto con actividades interactivas y áreas de intercambio cultural.
Uno de los principales atractivos del evento es el área “Sabores de la patria”, que reúne a marcas destacadas, artesanos y panaderías para presentar una amplia variedad de creaciones de banh mi, tanto tradicionales como innovadoras, reforzando el atractivo de este plato para públicos nacionales e internacionales.
De ser un alimento cotidiano y sencillo, el banh mi vietnamita ha evolucionado durante más de 150 años hasta convertirse en un símbolo culinario reconocido a nivel mundial, fruto del ingenio y la sofisticación de la cocina vietnamita. Este año también se cumplen 15 años desde que “banh mi” fue incorporado oficialmente al Diccionario Oxford de la Lengua Inglesa el 24 de marzo de 2011.Nguyen Thi Khanh, presidenta de la Asociación de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh y directora del comité organizador, señaló que el festival continúa ganando popularidad, con un notable aumento en el número de puestos y una mayor participación de nuevas marcas y localidades.
El evento cuenta además con la participación de empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria Francesa en Vietnam, e incluye actividades como el concurso del Premio Pagett, un seminario temático sobre cómo posicionar el banh mi de patrimonio culinario a marca global, así como programas de promoción comercial.
El festival, que se prolongará hasta el 26 de abril, ofrecerá diversas actividades adicionales, como la firma de acuerdos de cooperación, la donación de carritos de banh mi para apoyar a emprendimientos y concursos para premiar el mejor banh mi y croissant. Los visitantes también podrán aprovechar promociones y ofertas especiales mientras disfrutan de un vibrante ambiente culinario./.