Festival de Diseño y Creatividad de Hanoi 2022, punto de encuentro de creadores intelectuales

Hanoi (VNA)- El Festival de Diseño y Creatividad de Hanoi es una actividad anual que celebra la urbe, para cumplir su compromiso con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), después de que la capital vietnamita se uniera a la red de ciudades creativas.

Tras el éxito de la edición previa, denominada “Semana de Estímulo a la Creatividad de 2021”, el festival de este año, celebrado del 11 al 20 de noviembre, trajo muchas novedades, y continuó afirmando los recursos innovadores de Hanoi a través de la conexión de artistas, diseñadores y expertos en diversos ámbitos.



El festival reunió 25 espacios de arte creativo, con cerca de 50 actividades para ayudar a los visitantes a interactuar y experimentar en forma de exposiciones, muestras, instalaciones, charlas, seminarios y performances con nuevas perspectivas sobre Hanoi, capital creativa de Vietnam.