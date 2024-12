Festival de Cultura Étnica Vietnamita de 2024 muestra diversidad y belleza

Quang Tri, Vietnam (VNA) El Festival de Cultura Étnica Vietnamita de 2024 se celebra en la ciudad de Dong Ha, provincia de Quang Tri, del 13 al 16 de diciembre, con la participación de mil 500 artesanos, actores y actrices de 16 provincias y ciudades.



El festival resalta los valores e identidades culturales de los grupos étnicos minoritarios. (Foto: VNA)



El evento, organizado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo en colaboración con el Comité Popular de la provincia central de Quang Tri, tiene como tema "Preservar y promover las identidades culturales de los grupos étnicos vietnamitas - Igualdad, solidaridad, respeto, integración y desarrollo para un mundo pacífico".



El festival incluye muchas actividades culturales, deportivas y turísticas únicas, con representaciones de arte de muchos grupos étnicos como Mong, Thai, Cor, E De, K'Ho, junto con danzas e instrumentos musicales tradicionales. Los grupos de arte también presentan trajes nacionales, lo que demuestra la diversidad cultural de las comunidades étnicas.



Además, en las competiciones de deportes populares (tiro con ballesta, empujón con palo, tira y afloja, tirachinas) participaron 260 atletas de 11 provincias y ciudades, con el objetivo de preservar y promover los valores de estos juegos.



En el marco del festival se realizaron exposiciones fotográficas con el tema "Las minorías étnicas de Vietnam acompañan el desarrollo del país" y la exposición "Colores culturales de los grupos étnicos de Vietnam"; una exhibición de productos especializados y demostraciones de artesanías como tejido de brocados, elaboración de bellas artes e instrumentos musicales tradicionales, entre otros.



La cita no sólo honra los valores culturales tradicionales de las minorías étnicas, sino que también promueve el desarrollo del turismo sostenible.



Según Trinh Thi Thuy, viceministra de Cultura, Deportes y Turismo, este evento tiene como objetivo preservar y promover la identidad cultural nacional en la cultura diversa de los 54 grupos étnicos de Vietnam. Al mismo tiempo, es una oportunidad para que artesanos, actores y deportistas interactúen, intercambien experiencias y difundan el orgullo cultural.



El Festival también ayuda a promover la cultura de las minorías étnicas de Vietnam, destacando la diversidad y singularidad de las regiones, aumentando así la conciencia internacional sobre la rica cultura del país.



La provincia de Quang Tri, con sus dos grupos étnicos Bru-Van Kieu y Pa Co, también aprovecha esta oportunidad para presentar sus valores culturales únicos, como festivales tradicionales, artesanía, cocina y arte popular.



A su vez, Hoang Nam, vicepresidente del Comité Popular de Quang Tri, argumentó que el Festival no sólo ayuda a preservar la cultura, sino que también promueve el desarrollo del turismo sostenible, sirviendo como un puente para que la ciudad presente sus productos culturales y turísticos únicos a visitantes nacionales y extranjeros./.