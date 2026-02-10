Feria de Primavera 2026: Un espacio cultural del Tet vietnamita

Hanoi (VNA)- En los últimos días del año, cuando el ritmo de vida se desacelera para dar paso a la nostalgia del Año Nuevo Lunar (Tet), la Feria de Primavera 2026 se presenta como un punto de encuentro entre el pasado y el presente.



Foto de ilustración. (Foto: Vietnam+)



No solo es un lugar para comprar productos de Tet, sino que también revive de manera vibrante el ambiente de la primavera familiar para los vietnamitas, donde se entrelazan los colores regionales, los sabores gastronómicos y las tradiciones cotidianas.



Uno de los puntos destacados de la feria es el espacio gastronómico dedicado al Tet de las tres regiones de Vietnam. Los platos tradicionales y las mesas festivas del Tet se presentan de manera variada, trayendo consigo historias sobre la familia, la tierra y los deseos de reunión y paz para el nuevo año.



La gastronomía del norte de Vietnam destaca por su equilibrio y sutileza a través de la mesa tradicional que incluye “banh chung” (pastel cuadrado de arroz glutinoso), “xoi gac” (arroz glutinoso Gac), “gio cha” (salchicha de Vietnam), “nem ran” (rollo frito), pollo hervido, sopa de brotes de bambú, encurtidos de cebolla, entre otros, los cuales reflejan la creencia en el equilibrio entre el yin y el yang en la vida cultural.



Para muchos vietnamitas que viven lejos de su tierra natal, este espacio evoca recuerdos cálidos del Tet, desde la olla de “banh chung” junto al fuego hasta la mesa festiva, sencilla pero llena de significado.



La gastronomía del sur de Vietnam tiene un toque desenfadado y cercano, ligada a los productos locales de la región de los ríos. Platos como “banh tet” (pastel de arroz glutinoso de forma cilíndrica), “thit kho tau” (carne cocida al estilo chino), “canh kho qua” (sopa de pepino amargo), “cu kieu tom kho” (cebollas encurtidas con camarón seco), y “dua gia” (encurtidos de brotes de soja), no solo son ricos en sabor, sino que también transmiten los deseos de superar las dificultades y recibir un año nuevo lleno de prosperidad y buena suerte. Muchos visitantes aprovechan la ocasión para explorar la diversidad gastronómica del sur de Vietnam en la misma feria.



Además, el espacio gastronómico del norte montañoso lleva a los visitantes a un viaje hacia las montañas y la vida comunitaria de las etnias Tay, Nung, Thai, Mong, Dao y otras. Platos como “banh chung” negro, “xoi” de cinco colores, carne de buey ahumada, salchichas curadas, y licor de maíz, reflejan las condiciones naturales y el estilo de vida austero y los valores espirituales perdurables de los habitantes de las montañas. Los productos locales se exhiben de manera atractiva, con varios puestos que recrean mesas tradicionales y altares, ayudando a difundir los valores culturales de la región.



La feria también introduce los aspectos únicos de la gastronomía del Tet del centro de Vietnam, especialmente de la ciudad de Hue, con su estilo sobrio y refinado, que conserva las costumbres familiares a través de platos como “banh tet”, “nem”, encurtidos y carne en salsa de pescado.



Es importante destacar que la Feria de Primavera 2026 no se limita solo a compras y degustaciones, sino que también incluye una serie de actividades culturales como la preparación de “banh chung”, “banh tet”, visitas al mercado tradicional de Tet, descubrimiento de productos regionales y participación en actividades folclóricas y artísticas. Así, la gastronomía se convierte en una parte integral de las celebraciones del Tet, evocando recuerdos y fortaleciendo la conexión comunitaria.



A través de la recreación de las tradiciones gastronómicas del Tet en las diferentes regiones de Vietnam, la feria demuestra un enfoque moderno en la organización de eventos: el comercio se fusiona con la cultura, convirtiéndose en un vehículo para difundir la identidad nacional.



En medio del ajetreo cotidiano, la Feria de Primavera 2026 no solo es un destino para las compras, sino también un lugar donde cada persona puede redescubrir el verdadero espíritu del Tet: el espíritu de la reunión, el sabor de la tierra natal y los valores tradicionales que perduran del Tet vietnamita./.